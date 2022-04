Este sábado Universidad de Chile cayó por 2-1 frente a Universidad Católica en el clásico universitario jugado en San Carlos de Apoquindo por la octava fecha del Campeonato Nacional.

Los azules fueron superados por el equipo local en el primer tiempo, pero en el complemento, con algunos cambios, estuvieron cerca de igualar el partido.

Futbolistas históricos de la U creen que el equipo pudo obtener un mejor resultado, pero que el técnico Santiago Escobar no eligió bien el once inicial.

Roberto Tomatín Rojas afirma en Redgol: "El entrenador se equivoca. Si para que el equipo mejore tengo que hacer dos cambios y el equipo termina jugando bien, es porque estuvo toda la semana equivocado".

"La U regaló un tiempo. Ya se empieza a acabar la paciencia con el técnico", sentencia portero de Universidad de Chile entre 1997 y 2000.

Por su parte, Cristian Mora, ex defensa azul, comenta: "La U pierde porque regala 45 minutos, donde no da con el once titular. Con los cambios el equipo cambia radicalmente y genera más ocasiones de gol".

Sobre Escobar, asegura: "En este caso se equivocó con la formación, Fernandes y Gallegos no dan con el sistema de juego. Los cambios le dieron otro aire al equipo, Osorio está pidiendo cancha hace rato. Claramente es una señal que con los jóvenes hay una solución".

Eso sí, cree que hay que darle más tiempo: "Tanto cambio a la U no le hace bien, yo creo que hay que esperar un tiempo para que el técnico pueda mostrar su sistema de juego. El técnico pide que la toquen desde afuera, pero si los jugadores no asimilan el mensaje es porque no hay credibilidad con el técnico".