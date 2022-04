Universidad de Chile juega desde las 14 horas ante Audax Italiano en Valparaíso, en un partido pendiente de la undécima fecha del Campeonato Nacional. Encuentro que puede marcar el destino de Santiago Escobar, quien desde que perdió por goleada contra Colo Colo que camina en la cuerda floja.

El DT no logra encontrar un funcionamiento adecuado y los resultados no llegan, por lo que marcha en un triste 12° puesto de la tabla de posiciones. Incluso si los itálicos vencen deja a la U un lugar más abajo, a tres unidades de zona de descenso.

El DT de la U constantemente declara que "no abandonaré el barco" y que "no está en mi cabeza irme", sin embargo entienden que los técnicos se sostienen con resultados, por lo que sabe el terreno que está pisando.

De hecho en la última conferencia de prensa que dio, la semana pasada, comentó que "hay técnicos prestigiosos que pueden dirigir esta institución y soy consciente de que puede ser ahora en el partido con Audax", abriendo la puerta a una eventual salida.

Y se puso en el escenario que los dirigentes le pidan el puesto. "Si los dirigentes me dicen que no quieren que continúe, miraremos el tema laboral. Pero hasta hoy no puedo estar desgastándome con que llamaron a uno o a otro", manifestó.

Lo cierto es que así como tambalea, en caso de conseguir la victoria subiría hasta la octava posición, igualando la línea de Everton y ubicándose a solamente tres puntos de zona a clasificación de Copa Sudamericana.

Un partido bisagra para el colombiano, que espera darle una alegría a los hinchas azules que no la han pasado bien durante este torneo.