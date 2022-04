La molestia es generalizada en los hinchas de Universidad de Chile por el mal momento que están viviendo en el Campeonato Nacional, donde la idea de poner fin al ciclo de Santiago Escobar toma cada vez más fuerza.

Por lo mismo, el comentarista deportivo de La Magia Azul, Tito Awad, llama a tomar determinaciones cuanto antes a la directiva de Azul Azul, pensando en el futuro del equipo y teniendo en cuenta de que queda mucha competencia.

"Tienen que salir a poner la cara, tienen que decir, lo dije en la semana. Hablen, digan no vamos a sacar a Escobar hasta la mitad del torneo y ahí vamos a cambiar de técnico. Pero que lo digan. Por lo menos una rueda entera para el nuevo técnico. Si buscan el plan B el hombre estará mirando lo que tiene que hacer, mirando partidos, conociendo a los jugadores en lo individual", comenta Awad.

Es que para el popular comentarista la situación se hace cada vez más insostenible, donde solo destaca el esfuerzo que están haciendo los jóvenes canteranos.

"Es casi insoportable, llevamos siete partidos sin ganar, le ganamos a Unión Española pero de pura ra... No hay nada más. Valoro el corazón de los cabros en la línea defensiva. Para mí Bastián Tapia fue el mejor, Poblete que estuvo desacomodado mejoró. En líneas generales mejoró, pero con los cambios desordenó todo otra vez. Tuvieron que aprender una nueva manera de atacar, cuando Palestino no quería jugar ya, quería el punto", detalla Awad.

Por lo mismo, asegura que se siente desmotivado, pero no solo dentro de la cancha, que es algo más profundo que está afectado a los azules y se refleja en lo deportivo.

"Esa desesperanza de no creer en este cuento, pero no solo en los jugadores, en los técnicos, en no tener confianza en el director deportivo, es la desesperanza de no creer en la directiva. Es la desesperanza de una sociedad anónima que no pone lucas, más que la compra de las acciones de Heller. Cuando yo, dentro de todas estas sociedades anónimas tan criticadas, pensé que este grupo de inversionistas iba a poner algo, pero no iba seguir administrando pobreza. Llegaron, pagaron y todo siguió igual. Llegó Roggiero y no ha hecho nada que yo vea que es diferente, porque la inclusión de los jóvenes es por otras razones. Llegaron de rebote para completar y con sus actuaciones taparon muchas bocas", finaliza.