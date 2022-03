Santiago Escobar le tira la oreja al plantel de Universidad de Chile y pide que no les "queme la pelota"

Universidad de Chile quiere volver a los abrazos en el Campeonato Nacional 2022 este domingo. Desde las 16:00 horas, el Bulla se pone al día con el torneo enfrentando a Unión Española en el problemático partido pendiente por no tener estadio para jugar.

En la previa del encuentro, Santiago Escobar habló con los medios y analizó el presente del Romántico Viajero, que no logra encontrarse dentro de la cancha. "Sabiendo que estamos en la U, necesitamos proponer más, tener más precisión y un fútbol más elaborado cuando se pueda", dijo el DT.

Pero tras ello, Sachi sorprendió al resaltar lo bueno que dejó el empate con Curicó Unido, aunque con un tirón de oreja a sus dirigidos. "En el tema defensivo hubo comportamientos que se mejoraron. Donde tenemos una deuda grande es la conservación del balón, hacer más pases y si perdemos el balón sea porque nos lo quitan, no porque nos queme la pelota".

Santiago Escobar tiene claro que si no logra un triunfo ante Unión Española, su estadía en la U quedaría al borde del final. "En la medida que no se consigan los resultados la presión va a existir. Estamos pensando lógicamente en que llegue ese partido que todos deseamos en que el equipo juegue bien y pueda conseguir una victoria".

De hecho, el técnico del Bulla enfatizó en que está enfocado en salir con un triunfo de Valparaíso. "Mi pensamiento está más inducido a esa parte y no en que si no llega un buen resultado qué pueda pasar".

Su relación con Roggiero y posible cambio de esquema

Santiago Escobar ha tenido días movidos en la U. El técnico se ausentó de algunos entrenamientos por una fuerte gripe, mientras en la dirigencia se hablaba de los plazos para definir si seguirá o no al mando del equipo.

Ante esto, Sachi golpeó la mesa y aseguró que "son temas que no deberían exponerse públicamente, no sé de dónde salen esas versiones, pero es una relación de respeto". Y no solo eso, ya que también habló directamente de su relación con Luis Roggiero. "Nos llevamos como dos profesionales que trabajan buscando el mismo bien colectivo".

Tras ello y al no poder contrar con Ronnie Fernández, Hernán Galíndez y José María Carrasco, Santiago Escobar dejó entrever que puede haber un nuevo cambio de esquema. "Es algo que hemos trabajado. Debemos tomar la decisión de acá a la práctica del sábado".

Finalmente, tuvo palabras para Unión Española, rival del domingo. "Es un equipo de mucho cuidado, respeto, que no le puedes dar espacios".