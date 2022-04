El técnico de Universidad de Chile espera que su equipo siga en alza en el Campeonato Nacional cuando tenga que afrontar mañana el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo. Pese a esto, además de que la UC llega con cuatro fechas sin triunfos, el colombiano no quiso asumir el favoritismo.

Santiago Escobar le saca la mochila a Universidad de Chile: "No creo en equipos favoritos antes de jugar"

En Universidad de Chile se quieren mantener en el camino de los triunfos en el Campeonato Nacional, cuando este sábado enfrenten el clásico universitario ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Pese a esto, donde la UC llega con cuatro partidos sin saber de victorias, el técnico Santiago Escobar no quiere cargar de presión a su equipo, por lo que no quiso asumir el favoritismo por el encuentro.

"No creo en equipos favoritos antes de jugar. Creo en la disciplina, el orden y lo que pueda mostrar cada equipo. Creo en lo que cada uno puede dar durante el partido, independiente de cómo llegamos los dos equipos, no hay favoritos, nosotros buscaremos volver a sumar y ellos también querrán hacerlo", comentó Escobar.

En ese sentido, el técnico azul manifestó que “de favoritismo no se gana en el fútbol y cuando muchos lo han sentido antes de jugar, es una especie de falta de respeto al rival, de ser uno sobrador y a nosotros no nos sobra absolutamente nada”.

Por esto, el colombiano quiere que su plantel se mantenga mentalizado en lo que han hecho en las últimas fechas.

"Llevamos los últimos dos juegos, cuatro puntos de seis, y queremos seguir sumando para estar siempre con posibilidades de estar compitiendo. El torneo está abierto y sabe uno que en la medida que gane, se va a acercar", destaca.

Pese a esto, siguen las críticas a su juego y se mantiene latente una salida anticipada de la banca azul, algo que Escobar no quiere pensar por el momento.

“Pienso más en ganar el partido, pienso en el triunfo, en el positivismo, de enviar un mensaje al grupo, donde podamos notar la diferencia, no me puedo desgastar siempre pensando en una manera pesimista. Si perdemos, es un tema muy diferente y es una pregunta más para el dirigente, no para mi”, finalizó.