Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que la Universidad de Chile festejó por última vez ante Colo Colo. Fue en la final de la Copa Chile de 2015, un 2 de diciembre como hoy en el estadio La Portada de La Serena, cuando los azules derrotaron al Cacique en definición desde el punto penal, tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

De ahí en más, el conjunto universitario no volvió a celebrar ante los albos. Por el Campeonato Nacional el elenco popular registra 21 años sin conocer la derrota en el estadio Monumental, mientras que la U no vence a su archirrival desde 2013 en cualquier competencia y condición.

La Serena fue el escenario donde la Universidad de Chile tuvo su última alegría ante Colo Colo. En el tiempo reglamentario azules y blancos igualaron 1-1, con tanto de Mathías Corujo para el cuadro dirigido en aquel entonces por Martín Lasarte y de Luis Pedro Figueroa para el conjunto liderado por José Luis Sierra.

Todo se resolvió desde los doce pasos y allí la figura de Johnny Herrera apareció una vez más para darle un nuevo título a la U. Samurai le contuvo el penal a Martín Rodríguez y luego tomó el balón para el quinto y decisivo remate, que terminó por darle un título al conjunto universitario.

"Uno como futbolista sueña con este tipo de finales. Tengo el recuerdo intacto de 2008 cuando le ganamos el campeonato también a Colo Colo con Everton. Me toca vivirlo de nuevo, de una mejor forma todavía, defendiendo al equipo de mi vida, de mis amores, del equipo que me dio todo... Una final como esta se da cada veinte o treinta años y me toca ser parte de una ", mencionó Herrera entre lágrimas.

En aquella oportunidad el conjunto dirigido por Machete formó con Johnny Herrera en portería, Matías Rodríguez, Osvaldo González, José Rojas y Paulo Magalhaes en defensa, Mathías Corujo, Ricardo Guzmán Pereira, Gustavo Lorenzetti y Leonardo Valencia en el mediocampo, dejando en el ataque a Patricio Rubio y Luis Felipe Pinilla. Ingresaron Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza y Leandro Benegas.