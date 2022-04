Revelan la gran razón y por qué Santiago Escobar es y seguirá siendo el técnico de Universidad de Chile pese a los malos resultados

En el sitio amigo BolaVip, Cristopher Antúnez reveló que la directiva del Chuncho no quiere quemar más referentes y, como no hay opción de otro técnico por ahora, Universidad de Chile se queda con lo que tiene. En el CDA no quieren interinatos.