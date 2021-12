Este miércoles Deportes Temuco se instaló en la final de la liguilla de la Primera B tras derrotar por 2-1 a Santiago Morning en la semifinal vuelta. Por lo que, el equipo de Marcelo Salas enfrentará a Deportes Copiapó por el paso al partido de promoción.

Tras una ajustada y apasionante definición, el Pije logró superar al Chago Morning con un marcador global de 3-2, luego del empate a uno en el primer partido disputado. Donde, la figura del partido fue el portero temucano, Yerko Urra, quien en más de una ocasión evitó de forma estupenda el agónico empate del elenco microbusero.

Tras el pitazo final el ex Huachipato celebró su gran actuación. “Estoy al servicio del equipo, me tocó responder de muy buena manera en las ocasiones que me llegaron. Contento por el equipo, hice una gran labor, y es premio al esfuerzo de todos. También de la gente que nos apoyó en Santiago y que hoy llenó el estadio”, aseguró Urra.

El entrenador de Temuco, Patricio Lira se sumó a las palabras del portero y alabó el juego propuesto por su equipo, como también poder resolver la llave en el Germán Becker. "Hicimos un muy buen primer tiempo, sabíamos que iba a ser un partido difícil por el rival que teníamos en frente, pero nosotros nos hacemos fuertes en nuestra casa y hoy teníamos que tener paciencia para encontrar el gol", expresó.

El meta de 25 años tuvo una brillante actuación durante los 90 minutos y profundizó sobre la increíble tapada en los minutos finales que selló la victoria. “La verdad es que no me acuerdo mucho, alcancé a estirar el pie izquierdo y una que le ataje, me había hecho tres goles el muchacho que juega en el Morning, así que contento por salvar al equipo", afirmó.

Asimismo, el entrenador respaldó y destacó el desempeño de Urra bajo los tres palos. “Dentro del torneo terminamos como el segundo equipo con menos goles en contra. Eso, es un trabajo de equipo y de Yerko. En los momentos que lo hemos requerido ha estado y después el equipo se generó situaciones, hoy concretamos y permitió quedarnos con la llave”, sentenció Lira.

La próxima fase entre Deportes Temuco y Copiapó tiene su partido de ida programado para el lunes 6 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Germán Becker. Donde ambas escuadras buscarán el pase al partido de definición contra el antepenúltimo de Primera División, plaza que hasta ahora ocupa Universidad de Chile.