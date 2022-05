Universidad de Chile se levantó en medio de su mal momento y se ilusiona con terminar de la mejor manera la primera rueda del Campeonato Nacional. El sábado los azules se impusieron por 3-2 ante Huachipato con Pablo Aránguiz como la gran figura de la jornada.

El volante no había sido considerado en los últimos procesos y era apuntado por los hinchas con fuertes críticas. Sin embargo contra los Acereros tuvo una revancha personal que ahora lo ilusiona para volver a ser ese jugador que alguna vez asomaba como el futuro del recambio de la selección chilena.

Este lunes en conferencia de prensa, Pablo Aránguiz revivió lo ocurrido en el estadio Santa Laura, aunque no fue lo único. La figura de la U recordó el paso de Santiago Escobar, técnico que lo tenía casi cortado del plantel y con el que fue perdiendo cada vez más terreno.

"El DT tiene que tomar decisiones. Ellos sabrán y optan lo mejor para el equipo en cuanto a los jugadores que ponen o las marginaciones que hacen", explicó el volante.

Pablo Aránguiz no se quedó ahí y detalló cómo era para él intentar levantarse ante la postura de su técnico. "Nosotros tenemos que trabaja. Eso pasaba por mi cabeza cuando no me tocaba, entrenarme de buena manera para ser opción. Esa es la clave cuando no te toca, estar preparando para cuando llegue la oportunidad".

El agradecimiento a Sebastián Miranda y el mensaje a Diego López

Universidad de Chile busca cerrar de la mejor manera la primera rueda para así dar paso al nuevo proceso. Si bien restan detalles, es cosa de días para que Diego López sea anunciado como el próximo técnico del Romántico Viajero, con la misión de levantar las tristes últimas campañas hechas hasta ahora.

Pablo Aránguiz tiene claro que su buen presente debe ratificarlo con el nuevo DT, aunque no olvida el respaldo que tuvo con Sebastián Miranda. "Con Seba nos conocemos desde Unión. Es una gran persona, un gran profesional. Previo al partido habló conmigo, me dio confianza haciéndome sentir parte importante dentro del plantel. Estoy muy agradecido".

El volante no se quedó ahí y dejó claro que espera afirmarse como lo hizo ante Huachipato y en el pasado. "Con Hernán me sentía bastante cómodo. Espero que el DT que esté al mando vea en qué posición soy más útil al equipo y así encontrar mi mejor versión", le dijo al futuro entrenador de la U.

"Nosotros tenemos a Sebastián al mando ahora, tenemos que adaptarnos a lo que quiere. El profe que venga, conmigo en lo personal, no se ha comunicado. No lo he visto ni lo conozco personalmente, pero tenemos que adaptarnos", agregó.

Finalmente y en esa misma línea, Pablo Aránguiz le habló claro a Diego López antes de llegar a Universidad de Chile. "Si viene, lo hace con una idea y nosotros tenemos que prepararnos para lo que quiera", sentenció.