Universidad de Chile presentó a su nuevo delantero en el mercado de pases, con el arribo de Nicolás Guerra, quien estuvo dos temporadas en Ñublense, antes del regreso a casa en el Centro Deportivo Azul.

El atacante de inmediato se cuadró con sus compañeros, tal como dijo Leandro Fernández, donde aseguró que el objetivo era pelear por el título y terminar con la maldición de los Superclásicos ante Colo Colo.

"Totalmente de acuerdo con Leandro. Como grupo tenemos que aspirar a lo máximo, la U exige estar en lo máximo, así que concuerdo. Tenemos que tener una mentalidad ganadora, no solo en partidos, es en todo el campeonato. En lo personal aporta con goles y asistencias", comentó Guerra en su presentación.

En ese sentido asegura que los dos años en Chillán lo hicieron crecer futbolísticamente, pero que eso lo debe demostrar con la camiseta de Universidad de Chile.

"Mi paso por la U fue muy bueno al principio y no terminó como quería, pero al decisión de ir a Ñublense fue lo mejor que me pasó. Ahora que se me presentó la oportunidad y no lo dude. Quería demostrar en la cancha lo mucho que he crecido y espero aportar con una granito de arena por los objetvios", detalla Guerra.

Por lo mismo, deja en claro que los hinchas podrán ver otra versión de Nicolás Guerra, luego de la experiencia en Ñublense que le hizo crecer, por lo que está dispuesto a jugar en diversas posiciones para aportar en la U.

"Si bien ocupé muchas posiciones desde que debuté,donde me he sentido más cómodo es de centro ataque, que puede ser de nueve, doble nueve o media punta. Pero también lo he hecho en los costados, pero siempre me sienta cómodo el centro", finaliza.