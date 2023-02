Universidad de Chile no podrá tener a sus hinchas para el partido con O'Higgins. La Delegación Presidencial tuvo una reunión este miércoles en la que se determinó que el Romántico Viajero no pueda contar con público visitante en Rancagua.

Tras toda la polémica durante la última semana, las autoridades se reunieron esta tarde con la ANFP y Estadio Seguro. En la cita, finalmente se decidió que el Bulla no tenga a su barra en El Teniente, dado los antecedentes en los partidos anteriores. Esto ha generado reacciones a las que se sumó Ignacio González.

El arquero, que llegó esta temporada a O'Higgins, conversó con RedGol y analizó el veto a los hinchas de Universidad de Chile. "Uno como jugador debe jugar. Ahora, por espectáculo, uno quiere estadio lleno, con familias y las dos hinchadas, pero uno entiende que este es un tema que pasa por la intendencia y la dirigencia, que está velando por la seguridad del encuentro", reconoció.

"Eso es lo principal. Ellos son los que determinan si es con barra o no", agregó el guardameta del Capo de Provincia.

En esa misma línea, Ignacio González recalcó que "lo más importante siempre es la seguridad para las familias y la gente que asiste al estadio. Hay entidades encargadas rae regular estas cosas, uno debe acatar y jugar".

Ya hablando del partido, Nacho enfatiza que O'Higgins tiene con qué complicar a la U. "Sabemos que es un equipo que es complicado, tiene buenos jugadores, pero nosotros las últimas veces nos hemos hecho fuerte de local. Con Huachipato llegamos y la pelota no pudo entrar, pero con Colo Colo nos hicimos fuertes y confiamos en mantener la localía".

"Ese partido con Huachipato fue atípico, porque tuvimos lesiones en un principio, son cosas que el técnico no tenía planificadas. Ellos no fueron dominadores, nosotros llegamos, generamos, pero no estuvimos finos y ellos aprovecharon la que tuvieron. Por ese lado, la gente se fue con un sabor amargo por no ganar de local, pero con la tranquilidad de que el equipo lo entregó todo. Fue mucha gente y dieron el mismo empuje. O’Higgins siempre hace sentir la localía", agregó.

O'Higgins puede terminar en el liderato si se dan algunos resultados y vence a la U, aunque por ahora la mira está puesta en seguir mejorando. "Se planifica durante la semana, vamos viendo aspectos, pero en lo que más nos centramos es en nosotros mismos, en lo que hicimos bien y seguir agarrando la idea de juego del profe".

"No hay que olvidar que se hizo una reestructuración completa, llegó un técnico y muchos jugadores nuevos. Que nos pasara esto con Huachipato nos sirve para hacer hincapié en lo que no hicimos bien", sentenció.

Ignacio González buscará seguir cuidando el arco de O'Higgins y se prepara para ser titular ante Universidad de Chile. El Bulla viajará a Rancagua sin sus hinchas, pero con la misión de tener su revancha en la cancha.