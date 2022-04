A Mauricio Pinilla le sigue dando vueltas la derrota de Universidad de Chile frente a un Coquimbo Unido que llegó colista al duelo válido por la novena fecha para llevarse los tres puntos en los descuentos. El ex delantero azul está furioso por el presente del Chuncho y no ve esperanzas de mejoría.

“Ya no le queda cuerda a Santiago Escobar. Lo que pasa es que no sabemos qué pasa por la cabeza de la directiva, Roggiero ni Michael Clark, que anda escondido. La U es un barco a la deriva y sabes quién queda expuesto para variar como en los últimos años: los jugadores. El entrenador es responsable de cómo juega el equipo, pero el DT se puede ir. La U en los últimos años se ha encargado de cubrir todas sus cagadas exponiendo a los jugadores. La U no juega a nada hace varios años”, dijo muy molesto Pinilla.

El otrora atacante agrega: “y si ganamos, tapamos el sol con un dedo. Pero no juega a nada. Si te reforzaste con jugadores que habían descendido… Universidad de Chile. ¿De los refuerzos cuáles han rendido?”.

“Yo no sé de dónde sacaron que la U jugó bien contra Coquimbo. Tiró ocho centros de tres cuartos de cancha hacia el área. Yo soy Ronnie Fernández, siendo que me gustaban los centros, voy y pesco del cogote a los cabros porque me están exponiendo a mí tirándome esos melones y sandías. Vamos a jugar y poner la pelota contra el piso. Si no resulta nos replegamos y partimos la jugada otra vez”, complementó el mundialista con la Roja.

Sobre la misma desechó excusas afirmando que “yo una vez llegué a un partido de la U que no concentramos, casi sin dormir, y metí dos pepas. Es una huevá de corazón. Un poquito de huevos”.

Por último reconoció que no logra entender qué pasa con Junior Fernandes: “cómo puede estar en la banca, no lo digo por el entrenador. Qué poco ha entregado Junior, que debería ser la estrella del equipo. Junior es un tremendo jugador, para romperla, y no entiendo por qué no lo ha podido hacer. ¿Por qué el entrenador no lo pone en el lugar correcto, porque no ha hecho la lectura precisa que lo que puede entregar?”, sentenció.

Y las palabras de Pinilla encontraron respuesta en Patricio Yáñez, que se lanzó en picada contra el jugador de los azules: “yo me pregunto qué hace Junior en Universidad de Chile…”.