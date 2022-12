La llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile ha estado lejos de ser tranquila. Bueno, es bastante difícil que alguien pensara en que sería sencilla, sobre todo considerando que viene de siete años en los que ganó tres Copa Chile, tres Supercopa y dos Campeonato Nacional defendiendo la camiseta de Colo Colo. Algo que le trajo problemas hasta en redes sociales.

No solo rayados en el Centro Deportivo Azul y la descarnada crítica de históricos como Johnny Herrera y Esteban Paredes ha recibido el defensor central argentino-chileno de 31 años desde que se viene rumoreando que cruzaría la vereda, sino que ahora que se concretó la transacción los hinchas albos dieron vuelta rápidamente la página y lo sepultan en Instagram.

Más de 13 mil seguidores menos

El arribo de Zaldivia al Romántico Viajero ha despertado todo tipo de opiniones, desde los que están espantados hasta los que lo ven como un traspaso más de los que ya registra el historial entre albos y azules, pero también ha hecho arder las redes. Así lo sufrió el propio zaguero, quien desde que se oficializó su traspaso perdió más de 13 mil seguidores en la popular aplicación.

A las 19:10 horas de este miércoles 14 de diciembre el Chuncho anunció con bombos y platillos la contratación del central oriundo de San Isidro, instante en el que su cuenta de Instagram mostraba en la parte superior que contaba con 222 mil seguidores. Pero tras esa publicación las cosas cambiaron.

Matías sintió el desprecio inmediato de los fanáticos del Eterno Campeón y estos pareciera que se pusieron de acuerdo para dejar de seguirlo, ya que con el pasar de las horas era cada vez menor la cantidad de followers, llegando a tener 209 mil. Esto sin contar a todos aquellos que de seguro lo borraron apenas comenzaron los rumores de su llegada.

Así, Matías Zaldivia sintió el rechazo de los hinchas de Colo Colo en redes sociales, quienes no le perdonan que haya decidido cruzar la vereda. Tras no renovar su contrato en el Monumental, el defensa central tomó sus maletas y ahora jugará en el archirrival, Universidad de Chile. Algo que es sabido que los fanáticos no tranzan.