Los hinchas de Universidad de Chile hoy tienen una nueva razón para alentar el regreso de Marcelo Díaz. El bicampeón de América, que actualmente integra el plantel de Libertad de Paraguay, pretende hacerse cargo del proyecto más legendario para los azules: el estadio de la U.

Así lo reconoció el orgullo de Padre Hurtado en diálogo con Hablemos del Bulla por el canal AntunezSilva de Youtube, donde comprometió su deseo de volver al cuadro universitario con una actuación protagónica en el plan para dotar al elenco mágico de su anhelada casa propia.

"Tengo muchos sueños. Yo creo que nadie sueña tan grande como yo por la U. Mi sueño máximo en este momento es el estadio, por ejemplo. Construir un estadio. Porque no concibo que a la U le estén suspendiendo partidos en un dos por tres, porque nadie le quiere prestar el estadio", sentenció el mediocampista.

"Lógicamente, estando en la U sería más fácil hacer que todos nos unamos: los hinchas y la dirigencia. Si es necesario ir a tocar cada puerta de cada municipio personalmente, para que la U tenga un terreno donde se pueda construir un estadio, iría encantado", adelantó el monarca de Copa Sudamericana 2011.

Chelo Díaz y el estadio: "Lamentablemente no han querido"



Según Chelo Díaz, la construcción de un recinto propio para Universidad de Chile se ha postergado por la voluntad de los cabecillas de Azul Azul. "No es una cuestión que no se pueda hacer, si no que lamentablemente no han querido", puntualizó.

"El tema estadio es súper fácil, como lo veo yo. Solamente hay que encontrar el mecanismo de hacerles entender a los municipios que la construcción del estadio no es un problema, si no que es un plus para la comuna y para el país, un lugar que te va a generar muchísimo trabajo y cuántas cosas más".

El ex volante de Racing, Celta, Hamburgo y Basilea ya tiene la base de un plan para la casa propia de los azules. "La idea sigue estando. Tengo el proyecto en el iPad hace cuatro años, está escrito y está hecho", subrayó.

"Para mí sería súper fácil unir todas las partes, que todos quieran lo mismo, desde adentro, desde afuera, desde la Universidad. Incluso gente de otros equipos se pondría contenta de que la U tenga estadio. La idea sigue estando y como yo lo veo es muy fácil y solamente me falta estar presencialmente allá", aseguró.

Sin embargo, la gestión comenzará cuando Díaz regrese a su alma máter. "Por eso, tengo el sueño tan latente de regresar. Por el estadio, por los juveniles, porque en la U levante el nivel de los jugadores".

"Yo no soy el salvavidas de nadie, pero sí creo tener la capacidad para darles herramientas a los muchachos, y la capacidad para ser el segundo DT. Porque uno necesita un DT afuera y otro dentro de la cancha", concluyó el 21 de la Generación Dorada de la selección chilena.