Sebastián Miranda mostró su felicidad por el triunfo ante Universidad Católica, que significó el primer clásico que ganaron en el año. De todas maneras no se confía de cara a la revancha del miércoles ante los cruzados.

La emoción de Sebastián Miranda por el triunfo ante la UC: "No habíamos ganado un clásico en todo el año"

Universidad de Chile no ha tenido un buen año futbolístico. Eso se refleja en que perdieron los dos clásicos en el Campeonato Nacional ante Colo Colo y los dos contra Universidad Católica, por lo que Sebastián Miranda sentía una asignatura pendiente en ese aspecto.

Por eso el triunfo en Copa Chile ante la Universidad Católica llega en un momento especial para el DT, cuando es ratificado como entrenador y además en un alza en el rendimiento, pues en el torneo se había vencido a Palestino en el último duelo.

El estratega comentó que "no quiero hablar de un antes y un después, pero sí hay envión anímico que refuerzan ciertas cosas, crecemos como equipo y confianza. Cuando se trabajan y hacen a conciencia, cuando hay intensidad, los resultados llegan.

Expresó Seba Miranda que "pensando a futuro es importante este triunfo, no habíamos ganado un clásico en todo el año y lo hicimos con nuestra gente, con un apoyo emocionante, se valora mucho desde este lugar. La gente necesitaba un desahogo como este".

De todas maneras entiende que "quedan 90 minutos, el tema del Campeonato Nacional está guardado, pero nos sirve para crecer como grupo. La prioridad es el campeonato, estamos en situación difícil, pero la U como club grande debe estar preparado para enfrentar dos torneos y ganar".

Sobre la UC confesó que "le ganamos a un rival que venía al alza y hoy pudimos ganarles. Con un esfuerzo grande, porque hay jugadores tocados, con molestias y a partir de mañana veremos cómo están para la revancha del miércoles. El momento de la U hace que los jugadores estén más tensos. Pero nada es grave, solo hay contracturas".

Finalmente alabó a todos los que entraron a darle aire al equipo. "Todos los jugadores están demostrando que están capacitados para jugar. Eso es fundamental para el entrenador, elegir el once, los que vayan a la banca. Eso me enriquece a mí como entrenador y ellos como jugador. Por eso me pone contento lo de Martín Parra", finalizó.