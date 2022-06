Juan Abarca y la brutal distancia entre General Velásquez y Universidad de Chile: "¿Concentrar para el partido contra la U? Acá no sabemos lo que es eso"

General Velásquez se prepara para enfrentar a Universidad de Chile por la llave de la tercera ronda de Copa Chile 2022. La ida se disputará este domingo 19 de junio desde las 15:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, mientras la revancha se jugará el lunes 27 en Santa Laura.

“Siempre es grato tener que enfrentar a Universidad de Chile, yo soy hincha de la Gloriosa, como le digo. Tengo un respeto y va a seguir existiendo ese respeto, pero hoy me debo a los colores de General Velásquez y los voy a defender como tal”, dijo a TNT Sports Juan Abarca, ex azul y hoy jugador de General Velásquez.

Respecto al General, el defensa manifestó que “estamos muy ilusionados como esquipo. Y la ciudad desde el momento en que salió el sorteó la gente quería que se jugara al otro día el partido. Hay bastante ansiedad, de mis compañeros también, no todos los días podemos enfrentar a un equipo de Primera División y a un equipo grande como Universidad de Chile”,

“Mis compañeros, los más jóvenes, están muy ilusionados, pero con los pies bien puestos en la tierra por lo que significa esta instancia. Yo creo que vamos a estar a la altura de un partido de esta categoría” añadió Abarca.

La idea del club de la Segunda División fue recibir a la U en el estadio Municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, pero el deseo no prosperó.

“Desde que salió el sorteo hay una revolución de hinchas, gente que no le gusta tanto el fútbol también le llama la atención porque es histórico. A la gente le hubiese gustado que se jugara en nuestro estadio, sabiendo que son mayores las exigencias. Pero se luchó, lamentablemente no se pudo. Pero pasa a segundo plano, vamos a enfrentar a la U en un estadio de Primera División, un campo de juego y estadio de nivel”, complementó el campeón del Esperanzas de Toulon con la Roja.

Y no será menor el choque entre los verdes y un equipo como la U, pues la brecha y distancias de todo tipo no son menores. Al menos hasta el pitazo final cuando sean once contra sobre el césped.

“El principal potencial nuestro es la unión de grupo y calidad de personas que hay, más allá que hay muy buenos futbolistas y muchos jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas en el profesionalismo. El 70% del plantel somos de la zona, nacidos y criados en San Vicente de Tagua Tagua. Eso es gratificante para la gente y para nosotros, por eso el pueblo apoya tanto y está en las buenas y en las malas”, manifestó el zaguero.

Consultado si el equipo concentrará, Juan Abarca sentencia que “no sabemos lo que es eso en esta división (risas). No sé, habría que hacerle la pregunta al presidente, pero no creo. Ojalá, sería una muy bonita sorpresa y le dejo interrogante al presidente, al menos para el partido de vuelta, pero es complicado. No es que quiera llorar, pero la situación económica del club es muy distinta a la realidad de un club de la U o un equipo de Primera B, u otros equipos como San Marcos o Limache, con presupuesto mayor. Somos la planilla más baja de la división, pero con un amor a la camiseta y profesionalismo envidiable”.