Universidad de Chile empató con Coquimbo Unido en un partido paupérrimo que no tuvo llegadas de gol hasta pasados los 80 minutos, donde el Pirata bien lo pudo ganar y Cristóbal Campos salvó al Romántico Viajero. El resultado mantiene muy complicado al cuadro azul en la tabla de posiciones al no poder superar a un rival directo por no decender y su técnico, Diego López, se concentró más en enfrascarse en discusiones con periodistas en un tenso punto de prensa en lo que sería su última actividad en el cargo: tras el encuentro, Azul Azul decidió poner fin a su vínculo de manera anticipada con un lamentable 22% de rendimiento.

Conocida esta noticia, Johnny Herrera reaccionó tras haber asistido al Elías Figueroa Brander de Valparaíso. “Todavía le queda un margen, pero cada vez más ínfimo, ésa es la preocupación. La gente de la U no se dio cuenta que estaba errando. ¿Se va Diego López? ¿Confirmado? Creo que es lo más sano. Hoy vi los mismos problemas de los últimos partidos que vi en el estadio, los cambios que hizo, las formaciones extrañas. Se planteó con tres atrás sin entrenarlo nunca, la parte defensiva rindió pero hasta cierto punto. Terminó jugando como queríamos con un solo 9 y atrás con Aránguiz, Osorio y Assadi, pero con el equipo gastado. Desarmó la defensa y Coquimbo casi gana si no es por un par de tapadas de Cristóbal (Campos). Fue una U perdida y no sólo ahora, profesor López ya no daba para seguir. No conocía el medio y eso le pasó la cuenta, pese a que tenía buenas referencias de él, me dijeron que es un buen técnico, pero Universidad de Chile no era para él, nada más”, relfexionó el ex arquero en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“Muy predecible, todos los entrenadores saben que la U juega al pelotazo y parecía qu tenían prohibido darse dos toques, salir con el central, con el lateral para que los salga a buscar el volante de ese lado y de ahí tirar el pelotazo. No, era sólo sacar al equipo, tirar el pelotazo, luchar la segunda. Los pelotazos terminaban en tu área. Una táctica inconcebible para un equipo como la U. Lo más sensato es la salida de Diego López y ojalá sean buenas las decisiones ahora”, abundó.

Asimismo, el Samurai dijo que “cuando agarraban la pelota Castro o Andía no tenían con quién triangular, tirar una pared, ir a una segunda pelota. Morales no se atrevió a tirar un pase por sobre el lateral que defendía por el lado contrario, un cambio de frente, siempre asegurando el balón corto. Era un equipo sin trabajo y pasó la cuenta. Sí, se defendió bien la U, jugaron los tres más experimentados atrás, pero al final desarma igual el equipo, salió Ojeda, Domínguez, sacó a los mayores y casi lo pierde ante un equipo que es de infinita menor calidad técnica, sin desmerecer a la gente de Coquimbo. La U está muy mal, pero tampoco es un plantel ‘tan’ malo, tiene de dónde agarrarse y dar tres pases seguidos al menos. En Coquimbo la tomaba Carmona, Jeraldino y trataban de jugar, la U ni eso, sólo pelotazos. Ni en el barrio se juega así, hasta ahí la agarra el bueno y trata de jugar. Hasta se podría haber llegado a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana si tuviera un técnico con alguna idea de juego”.

Finalmente, dejó su candidato. “Por último si no tiene centrales como para salir jugando, perfecto, que la salten, pero por último cuando estén solos toca ahí para generar espacios, parecía que tenían prohibido salir jugando. Si me preguntan por un candidato, Ronald Fuentes. Salió campeón como jugador, como dirigente, sabe dónde se mete, conoce la interna. Él sabe que el plantel quizás no es para pelear un torneo, pero sí es para hacer algo mucho mejor que lo de hoy. Es sensato, lo conozco hace mil años, jugué de chico con él y es la persona indicada. No quiero desmerecer a nadie, pero un técnico como Dalcio Giovagnoli no conoce cómo es el club, debe llegar alguien que sepa dónde se va a meter. Espero que los dirigentes lo logren convencer, viene un partido que es probable perderlo ante un equipo que juega bien con Palestino y no hay margen”, remató.