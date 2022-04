Universidad de Chile perdió 2-1 ante la Católica en el clásico universitario. Tras un bajo primer tiempo, el Chuncho mejoró en el segundo lapso para estar cerca del empate tras los ingresos desde el banco de Darío Osorio, Lucas Assadi y José Castro.

Los juveniles azules ingresaron por Luis Felipe Gallegos, Junior Fernandes y Marcelo Morales respectivamente, convirtiéndose en piezas rescatables en la nueva derrota de la U.

Tras el duelo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera valoró el aporte de Osorio, Assadi y Castro, llamando al DT Santiago Escobar a darles más cabida en un equipo que no encuentra la forma.

“Que el profesor Escobar no se sienta con la obligación de poner a la gente que ellos trajeron. Lo que trajo Roggiero y él. Se está encontrando de suerte con estos jóvenes, porque no fue Roggiero el que descubrió a estos cabros ni él le hizo cadetes”, dijo Herrera.

El ex arquero de la U agregó que “hoy te estás encontrando con talentos naturales, son diamantes en bruto los jugadores Lucas Assadi, Darío Osorio y José Castro, que no entiendo por qué hoy no jugó de titular. No tengo nada en contra de Marcelo Morales, pero Osorio es un futbolista de mayor calidad”.

“En el primer tiempo cuando en la U estaba defendiendo, Morales y Luis Felipe Gallegos, la U era un pasadizo por la banda izquierda porque Gallegos no siente la marca. Él salió de la casa, pero era puntero izquierdo”, complementa el ex 25 de los azules.

Johnny Herrera sentenció que “Morales es un buen futbolista, pero el otro día me encontré con un entrenador de mucho prestigio, campeón con la U, y me dice: por favor que alguien le enseñe a jugar de lateral izquierdo a Morales”.