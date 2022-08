El actual momento de Universidad de Chile genera preocupación en el mundo azul, quienes viven como en una nueva temporada están peleando en la parte baja del Campeonato Nacional con el peligro de un descenso que hace años que los viene mirando de cerca.

Uno de los que siempre saca la voz es Joaquín Larrivey, quien desde Italia analiza el momento que está pasando la U y toca una problemática que poco a poco, nuevamente, comienza a tomar fuerza, que es la de una dirigencia que se mantiene al margen de un plantel que corre peligro en la cancha, donde es apuntado el presidente Michael Clark.

"Lo que me tocó convivir con Clark, estaba bastante presente. Iba a los entrenamientos, iba a los partidos, pero desde mi experiencia personal, es una persona, como ya lo conté, que en varias ocasiones me mintió en la cara. Hoy justamente estaba hablando con Cachila Arias y menos mal que había otra persona, porque éramos tres en la reunión, porque al final termina siendo mi palabra contra la suya. Para mí, desde ese momento, pierde mucha credibilidad el presidente, desde mi percepción. Pero desde el punto de vista presencial, siempre estuvo, comentó Larrivey en ESPN.

En ese sentido, el atacante recuerda el momento que le confirmó a él y, además, a Ramón Arias, que el club les iba a renovar contrato, cosa que finalmente no fue y terminaron saliendo de Universidad de Chile, algo que lo hace dudar si realmente mandaba, porque faltó a su palabra.

"Por mi experiencia me dice que no sé quién mandaba, porque me reuní con Clark, Cristián Aubert y Luis Roggiero, y los tres estaban de acuerdo que siguiera, Ramón también. Almorzamos con Clark, pero terminó pasando lo contrario. Es difícil identificar quién toma las determinaciones en la U, porque no me quedó muy claro", enfatizó el último goleador de los azules.

Por lo mismo, asegura que pese a que lo ve a la distancia, todavía sigue pendiente de lo que pasa en la actualidad en el club, donde lamenta que se esté viviendo nuevamente una mala campaña.

"Genera tristeza porque es el cuarto año consecutivo que los objetivos no son los que deberían ser, lamentablemente pienso que no es una evolución del club, es lo contrario una involución. Ojalá que al final del torneo puedan levantar y terminar más arriba y que no se terminen complicando como nosotros, que terminamos complicando el último año, pero que así y todo terminamos en la posición 11, pero con sufrimiento y no la pasamos bien", finaliza.