La derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo caló hondo en los fanáticos azules, que vieron esfumar una nueva oportunidad para poder cortar la mala racha ante su clásico rival, la que el 2023 llegará a 10 años. Algo realmente impresionante.

De hecho muchos firmaban un empate para no empezar a complicarse otra vez con el tema del descenso, tal como ocurrió el año pasado. Uno de ellos es César Vaccia, ex DT del Bulla que supo salir campeón en 1999 y en el 2000.

"Con el resultado del primer tiempo casi parto a Plaza Italia", comentó a Redgol de manera irónica, antes de manifestar que "en el segundo tiempo no llegamos nunca al arco, salvo algo al final. Los dos equipos jugaron mal, pero el que jugó menos mal y aprovechó las oportunidades fue Colo Colo".

Analizó además que hubo "mucho pelotazo, mucha pelota dividida y se confundió velocidad con apresuramiento. En términos técnicos muy malo, aunque sí se corrió y luchó. Pero en el fútbol no se gana solamente luchando, hay que jugar bien. Y nosotros no tuvimos eso. Colo Colo aprovechó mejor las posibilidades".

Para no ver todo tan negro, destacó a los jóvenes canteranos. "Osorio y Assadi estuvieron bien, creo que hay que seguir insistiendo con ellos, son buenos jugadores. No sé por qué los sacan, pueden estar cansados pero hay que invertir horas cancha con ellos, son diferentes, tienen proyección".

En tanto para Miguel Ángel Gamboa, volante azul en la década de los 80, contó que le pena a la U llegar al arco rival. "El penal fue una jugada puntual, el mismo gol de Ronnie fue una jugada donde se recupera una pelota a empujones, y luego ese giro no es normal, no es algo que se vea en todo el torneo. No hubo otra jugada de gol", dijo.

En esa tónica sostiene que "lo otro es apelar a pundonor y a la vergüenza deportiva, pero no hubo buen juego, que es con lo que se ganan los partidos. Por eso se dio la lógica. La U apela a los pelotazos a Ronnie y Palacios, pasándose por alto el mediocampo".