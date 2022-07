Gabriel Mendoza fue fiel a su estilo y con unas contudentes declaraciones le restó méritos a la Copa Sudamericana conseguida por Universidad de Chile en 2011 afirmando que es más válida la Copa Libertadores de Colo Colo en 1991. "Nosotros decimos que ganamos la Copa Libertadores y los otros ganaron la de cartón", dijo el Coca en Círculo Central.

En el entorno azul estas palabras no cayeron nada bien y llegaron varias respuestas, siendo una de ellas por parte de César Vaccia aunque también le bajaron el tono a lo dicho. "Es el lenguaje futbolístico, es parte del folclor. Todo el mundo sabe que ambas copas son de importancia absoluta, eso está claro. Se bromea en la relación a la rivalidad para minimizar lo que hizo la U. Es como la Champions y la UEFA (Europa League), ambas muy importantes", dijo.

"Si tú le das ránking, la Libertadores tiene más impacto. Pero para Chile es muy importante, que no somos gente que gane constantemente torneos internacionales. Si los jugadores de la U caen en ese juego sería una tontera, es algo típico. Si duele o no, depende de cada uno. Yo lo tomo como folclor, típico, es parte de la broma. Pero como no la pudieron ganar ellos", añadió.

Quien también expresó su punto de vista fue Cristián Mora. "Es para calentar el ambiente pero eso ya fue, el fútbol es presente. La U necesita insertarse en la competición internacional. De mi parte, yo lo respeto. Es un poco la picardía, la esencia del fútbol", manifestó.

El exjugador no quiso ahondar en polémicas pero fue contudente para resaltar la importancia que tuvo ese torneo para el equipo de sus amores. "En mi caso, yo soy súper respetuoso de lo que ha conseguido Colo Colo y la U de la Sudamericana quedó en la historia y creo que nadie lo puede borrar".