Los azules todavía se lamentan por la derrota de Universidad de Chile por 3-2 ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, lo que no les permitió alejarse de la zona de descenso cuando se entra a la última parte del torneo.

Por lo mismo, los históricos azules se encuentran con los nervios de punta con lo que está pasando con el equipo de Sebastián Miranda, donde incluso hablan de un síndrome que los ha afectado en las últimas temporadas.

"Universidad de Chile este último tiempo ha tenido ese síndrome del sufrimiento y acentuado", comenta en conversación con Redgol el histórico entrenador César Vaccia.

"Ganaba y con La Serena hasta un empate ya estaba salvada. Pero ahora claro, quedamos con 26 puntos y si nos ganan nos pillan. La verdad que no jugamos mal, pero dos infortunios, además del primer gol donde Cristóbal donde se confía y en el penal también", precisa.

Un lamento que coincide con Roberto "Tomatín" Rojas, quien ve que se perdió una oportunidad de escapar de una zona peligrosa.

"Un partido muy extraño, que te dejaba al otro lado y había que cerrarse. Es la jerarquía que se ha pedido todo el año, se nota inmadurez porque si no es un problema es otro. Era un partido cerrado que no se supo manejar", detalla el ex portero.

En ese sentido, asegura que "los grandes tienen que morir en la cancha cuando se juega algo tan importante, no sé si Palacios estaba tan limitado para no seguir o es cuidado para lo que viene. Es tan importante el presente, que es difícil imaginar que lo cuidaron. Andamos de farra este año".

Por su parte, el que tiene un poco más de optimismo por lo mostrado en Santa Laura es Roberto Reynero, quien ve un cambio de imagen desde que tomó el equipo Miranda.

"La parte futbolística como que subió un poco más la U. Está jugando mejor, a los nueve o diez partidos que dirigió Diego López. Son errores puntuales, el arquero, un penal a última hora. Hay que rescatar a Assadi, Palacios, Castro, atrás a Casanova. Así que creo que hay que sufrir igual, ya llevamos cuatro años sufriendo así que un año más no es casualidad", finaliza.