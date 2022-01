Tal como Osvaldo González, Gonzalo Espinoza disfrutó de buenas temporadas en Universidad de Chile y también le tocó las mals, como vivir estos últimos tres años donde los azules coquetearon con la parte baja de la tabla de posiciones y estuvieron muy cerca de descender a Primera B salvándose milagrosamente en la última fecha ante Unión La Calera.

Precisamente un día después del triunfo ante los cementeros, se le comunicó a varios jugadores que terminaban contrato que no seguirían en la U, uno de ellos fue el Bulldog, el que encontró rápidamente otro club: Unión Española.

Aunque pasaron varios días, Espinoza en conversación con Hablemos del Bulla, se refirió a su salida del cuadro azul, y el hecho de que nadie lo haya despedido. "Yo he visto que en todos los otros clubes, jugadores que han estado mucho o poco, sean titulares o suplentes y siempre despiden a los futbolistas por redes sociales, basta subir una foto y decir muchas gracias", afirmó.

Y aclaró que "no es que me duela, sí estaba molesto porque no habían despedido a Rocky, pero ahora ya lo despidieron porque fue a firmar el finiquito, si no, no lo despedían".

El volante igualmente cree que hubo una falta de respeto no sólo con él, si no también otros jugadores que ayudaron a que la U se mantuviera en primera.

"Larri, Cachila, Galani, él se fue a la Católica y que tiene, es su trabajo, ¿por qué no lo despidieron? a mí, yo estuve siete años, mira el Tuto, no sé, yo después del Rocky era el que tenía más copas y ni un chao, la verdad es que me descoloca un poco", detalló.

Además, Gonzalo Espinoza cuenta que se sacó las fotografías para su despedida en redes sociales, las cuales hasta el día de hoy no son publicadas.

"Fui al CDA, me llamaron igual como las que se sacó Osvaldo, y nunca las subieron, pero la verdad ya no espero nada, para qué, ya está, ahora que la suban ¡no!, ya fue, el finiquito lo firmé el 10 al tiro", cerró.