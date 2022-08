Universidad de Chile perdió con Universidad Católica de manera estrepitosa el clásico universitario y no sólo quedó a un punto del descenso, una vez más, sino que su técnico, Diego López, perdió demasiado crédito: más allá de la clasificación en la Copa Chile tras dejar afuera a un Cobresal que guardó piezas, en el Campeonato Nacional suma un punto de 21 posibles en los partidos que ha dirigido y la decisión de dejar afuera a Darío Osorio del equipo titular ante la UC todavía no se entiende.

Por lo mismo, el uruguayo es materia de debate en todos los frentes deportivos. Fernando Solabarrieta, por ejemplo, apostó en ESPN F 90 por un interino. “La U tiene poquito margen por el resto de los equipos, porque Coquimbo sigue perdiendo, La Serena no se afirma. Pero si en un par de fechas más esto no funciona o ahora mismo con Coquimbo, ¿sabe qué hago yo? ¿Sabe qué es lo mejor que he visto este año en la U? Sebastián Miranda, mejor que lo que vi con Santiago Escobar y mejor que lo que veo con Diego López”, reflexionó.

Frente a esto, Felipe Bianchi fue claro. “Independiente que sea mala o buena idea un interinato, todos llevamos muchos tiempos en el fútbol, si pierde con Coquimbo, Diego López se va a ir, no hay ninguna posibilidad de que siga. Va a quedar última la U”, sentenció.

Y ahí dejó caer una bombita. “La información que tengo yo es que ya conversó un sector del directorio con un técnico, que entrenó en Chile, es de origen argentino y voy a dar sólo las iniciales: Dalcio Giovagnoli. Eso me dijeron, que hay un sector que lo tiene listo para decir, ‘ya, ¿estamos? Acá está’”, sentenció el periodista.

Dalcio Giovagnoli se encuentra sin club tras su paso por O’Higgins en 2020 y 2021. Antes, en Chile dirigió a Rangers, Deportes Temuco y Curicó Unido, pero su máximo logro fue llevar a Cobresal a su primer título de Primera.

Lo cierto es que un sector de Azul Azul no sólo ya tiene en la mira a Diego López, sino que buscan sacarlo esta misma semana para intentar inyectar un cambio de aire con otro interinato de Sebastián Miranda. Lo que parece claro, es que si pierde con Coquimbo Unido el miércoles 7 de septiembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, su breve ciclo al mando del Romántico Viajero llegará hasta acá.