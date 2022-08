César Vaccia, clasicólogo y ex entrenador de Universidad de Chile, asegura que Universidad Católica a veces sufre mermas en su rendimiento al enfrentar el Clásico Universitario. Azules y Cruzados se verán las caras esta tarde por la fecha 23 del Campeonato Nacional, con pronóstico absolutamente reservado.

Ex técnico azul apuesta a ganador en el clásico universitario: "A Universidad Católica a veces le pasa lo de la U con Colo Colo: no rinde"

El profesor César Vaccia dejó varias marcas de su paso por Universidad de Chile, más allá del bicampeonato. El equipo azul ganó clásicos como nunca (de hecho, fue la última vez que derrotó a Colo Colo en el Monumental) y tanto los albos como Universidad Católica sufrieron con un equipo sólido que mezcaba juventud y experiencia.

Por eso, el sanantonino siente casi como deber hablar antes de la cita de este sábado ante la UC. "Es que uno escucha a los entrenadores decirles a los jugadores que actúen con la misma responsabilidad, como en cualquier otro partido, con los mismos trabajos y la misma concentración, pero no es tan así", explica en diálogo con Redgol.

"Creo que un clásico es un momento muy especial, y más ahora, en la situación en que está la Católica y nuestra querida U. Creo que no hay que agobiar al jugador, es lo que yo hacía, tratar de potenciar las fortalezas nuestras más que las debilidades del rival. Lo conversaba de manera individual y colectiva, y trabajábamos muy concentrados", recuerda Vaccia.

El estratega era de instrucciones simples y de estimular la confianza de los suyos. "Era como una cábala, pero cuando jugábamos lo único que les decía (a los jugadores) era 'muchachos, dense pases entre ustedes, no se la entreguen al rival y si el equipo contrario nos quita el balón, que les cueste y pierda mucha energía'", puntualiza.

Además, Vaccia cree que la UC no es la misma cuando se enfrenta a la U. "Lo que pasa es que el año anterior, cuando estaba Joaquín Larrivey, la U no estaba mejor pero se sobrepuso a todo y ganó igual. Universidad Católica tiene buen equipo y todo lo demás, pero a veces le pasa lo que le pasa a la U con Colo Colo, en mi percepción: no rinde como rinde en cualquier otro partido", subraya el técnico nacional.

¿En qué se basa esta intuición de Vaccia? Nada menos que en la historia del clásico universitario, que llega a su edición 194 en Primera División con un registro de 72 victorias azules y 59 cruzadas. "Hay un peso de la historia en relación a la U. Ha ganado más que la Católica y creo que es un factor que puede incidir en favor de los chunchos", completa el DT.

