Universidad de Chile se mentaliza en el duelo de este domingo frente a Ñublense por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional. Los azules quieren volver al triunfo tras sufrir el agónico empate de Deportes Antofagasta en el último partido.

En conversación con Radio Agricultura, el refuerzo Emmanuel Ojeda habló del presente personal y colectivo del Chuncho, dejando además un sabroso análisis sobre Darío Osorio.

“Al fútbol chileno lo encontré en muchas cosas similares al fútbol argentino, y por ahí juego más suelto por momentos porque siento que no me presionan tanto en el medio, pero me acoplé rápido al fútbol chileno, no me costó tanto adaptarme”, dijo Ojeda.

El volante trasandino agregó que “con Mauro (Morales), encuentro que es un jugador muy sacrificado e importante en el equipo, el recorrido que hace me permite soltarme más arriba y me hace sentir muy cómodo. Fuera de la cancha bien con él y con todos”.

Consultado puntualmente por Osorio, Ojeda llenó con elogios a la Joya azul mientras Cristián Caamaño le preguntó directamente si se puede comparar al azul con Ángel Di María. Cabe recordar que el juvenil azul apareció en la órbita de equipos europeos.

“Yo a Darío lo encuentro un muy buen jugador, le veo cosas muy buenas que no se ven siempre. Cuando está la oportunidad de salir hay que hacerlo. Por ahí yo lo viví y no lo hice, después te arrepientes. Si estás bien tienes que buscar las experiencias, ya habrá tiempo para volver. Es un jugador muy bueno, una joya. Si se tiene que ir lo extrañaremos, pero es lo que tiene que hacer”, dijo el argentino.

Ojeda complementa que “¿tiene cosas de Di María? Sí, puede ser, no lo había pensado. Pero sí, por el físico puede ser. Me tocó compartir con Di María, es mucho más grande que yo, pero conozco su historia. Si Darío se mentaliza, puede llegar tranquilamente porque tiene todas las condiciones”.

El trabajo de Diego López y el futuro

“Estamos trabajando muy bien en lo físico, muchos doble turnos para acomodar lo que hacía falta, a mí me hacía falta. Las ideas se van viendo con el correr de los partidos, mejorando y llevando a la práctica lo que plantea el entrenador”, sostuvo Ojeda consultado por el trabajo de la semana a cardo del DT Diego López.

Respecto al desafío de sacar a Universidad de Chile de una mala racha de años, el mediocampista sostiene que “obviamente desde que llegué me hicieron saber lo grande que es el club y dónde debería estar la U, pero el fútbol se trata de momentos y siempre hay momentos difíciles que con trabajo y responsabilidad, con estrega, lo sacas adelante. Hay plantel, muy buenos jugadores y buena cantera. Es cosa de acomodarse y entenderse rápido entre los compañeros para que se refleje en la cancha y sacar esto adelante. El material está”.

Por último, Emmanuel Ojeda sentencia que “yo creo que la U está para pelear en lo más alto. Obviamente uno siempre sueña con el campeonato, pero somos conscientes que estamos muy lejos. Pero podemos entrar a una copa internacional y es el objetivo que vamos a pelear hasta el final”.