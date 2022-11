Universidad de Chile decidió ir por el técnico Mauricio Pellegrino para que sea su nuevo entrenador en el mercado de pases, pensando en no volver a repetir las malas campañas de las últimas temporadas que la han tenido peleando en los puestos de descenso.

Bajo esa premisa, es que la dirigencia privilegió, en esta pasada, la experiencia del ex jugador argentino de 51 años, a quien hace algunos meses andaba buscando desesperadamente el Santos de Brasil.

Nacido en Leones, Provincia de Córdoba, el defensor argentino pasó por Vélez Sarsfield, Barcelona, Valencia, Liverpool, donde sacó sus mejores experiencias para su etapa como entrenador, donde en los inicios fue ayudante de Rafa Benítez en el club inglés donde jugó.

"Administra las sonrisas, no tiene redes sociales y prefiere evitar las poses fotográficas. Jugó con Guardiola, Luis Enrique, Xavi, Kluivert, Figo, Rivaldo, Deschamps, Gerrard, Xabi Alonso…, muchos de ellos técnicos después", precisan en una entrevista con La Nación.

"No lo siguen los reflectores y a él poco le importa, claro. ‘Pellegrino, la felicidad del argentino atípico’ fue hace unos años el título de una nota en el diario El País, de España. Destacaba la sencillez de un hombre alejado de los desbordes. “Habla poco, pero habla claro”, apuntaban. Pero no es cierto: no habla poco, no nos detenemos a escucharlo. Docente, enseñar lo desvive. Docente, aprender lo compromete. Cuando no dirige, como ahora –se desvinculó de Vélez en marzo–, quizás lo pueden encontrar en Leones, su pueblo cordobés de 10 mil habitantes", detallan.

Le encanta trabajar con los jugadores de las fuerzas básicas de los equipos, de manera de ir creando un modelo de juego que vaya hacia arriba. En ese sentido, es destacado por jugadores por su cercanía, además por lo metodológico.

Modelo de juego

El español Xavier Tamarit ha sido su mano derecha en casi todos los equipos en que han dirigido, donde, también en La Nación, en una oportunidad se dio el tiempo de explicar qué buscaban de sus planteles, donde la base es la "periodización táctica".

"No es un modelo de juego, es una forma de entrenar. Fue creada hace 30 años por Vítor Frade en Portugal. Recién escuché por primera vez el término en 2004, cuando llegué a Portugal a estudiar. Tiene una lógica contraria a lo convencional. La periodización táctica necesita una conexión entre el modelo de juego y los principios metodológicos, que son los que permiten llegar a esa forma de jugar", explica.

En ese sentido, aseguran que "cuando llego a un club, cada jugador tiene una idea de juego. Nuestra pretensión es que todos pasen a tener una idea de juego común. El problema es el subconsciente. Si yo quiero que el delantero «x» juegue bien abierto cuando antes lo hacía cerrado, los primeros 15 minutos del partido lo vas a tener pegado a la raya. Pero después se tirará hacia adentro porque fue lo que hizo siempre", detallan.

Es por esto que necesitan trabajar con el plantel, de diferentes maneras, para ir moldeando la estructura que van a querer mostrar en los partidos.

"Hay que crear hábitos. El 90% de las decisiones que tomamos son a través del subconsciente; están adquiridas, no las decidimos en el momento. Por eso si no lo entreno, por más que les pida cosas a los jugadores, no lo van a hacer", precisa.

