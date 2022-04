El ex delantero de Universidad de Chile y comentarista deportivo en ESPN, asegura que el proceso de Santiago Escobar está terminado. Pero deja sobre la mesa la interrogante del por qué los últimos técnicos azules no renuncian a su cargo cuando están haciendo un desempeño de la mitad para abajo.

El mundo azul está en llamas por lo que está pasando en Universidad de Chile, donde una nueva derrota en el Campeonato Nacional, contra Audax Italiano por 2-0, tienen condenando en el cargo al técnico Santiago Escobar.

Por lo mismo, un referente de los azules y actual comentarista deportivo en ESPN, Diego Rivarola, golpea la mesa con lo que está pasando con su equipo dentro de la cancha.

"Las tres o cuatro primeras fechas decía preocupante, ahora no sé qué palabra ocupar. Es más que preocupante. O sea yo creo que lo de la U es, aparte de patológico, no sé si tiene vuelta. Es irreversible, porque uno entiende que esta U comenzó ganando, no de buena forma, pero empezó ganando. Si analizamos estas once fechas ha ido de medio, porque no digamos que de mejor a peor, porque nunca estuvo mejor. Ganó, pero con lo justo, lo mínimo, y ha ido decayendo", comenzó analizando Rivarola.

"¿Por qué pensar que esto va a cambiar? Yo entiendo las palabras de Escobar y uno como técnico, uno piensa como lo hacen los técnicos, me imagino que siempre creen que pueden revertir, porque tienen la capacidad. En eso no lo dudo que tenga esa confianza y me parece bien. Ahora, qué seguridad nos da de qué va a cambiar. A esta altura a mí ninguna", detalla.

Por lo mismo, quien fuera parte de la interna de Azul Azul hasta la temporada pasada, asegura que se viene dando una tónica con los entrenadores, aparte de los malos resultados, en donde no quieren dar un paso al costado.

"El tema, yo voy un poco más allá, porque es el club también. Si de esta situación, porque él como técnico puede tener las ganas de seguir, pero el club qué posición toma. Y doy vuelta la pregunta, porque también ha pasado con muchos técnicos. No puedo asegurar con cuáles sí y con cuáles no. Pero con la gran mayoría de los últimos seis o siete técnicos, que están en un mal momento y se siguen aferrando al puesto", explica.

"La verdad que me cansé, y no lo digo solamente por Escobar ni lo que pasa en este momento, porque hay técnicos que se aferran al puesto por una conveniencia propia más que por un bienestar del club. Porque quieren que les paguen el finiquito, el sueldo o los meses que les toca. Porque es una realidad, me ha tocado ver que los últimos técnicos ninguno ha renunciado. Ninguno. Y fueron todos de menos hacia abajo.¿Por qué no renuncian?", deja abierta la pregunta Rivarola.