Universidad de Chile se prepara para la revancha ante Universidad Católica por los cuartos de final de Copa Chile, donde Cristián Palacios fue una de las grandes figuras del triunfo azul al anotar el único tanto en Santa Laura.

Por lo mismo, en la previa del segundo juego, el delantero uruguayo se muestra feliz de volver a mover las redes, aunque asegura que no era algo que lo tuviera con presión.

"La ansiedad la manejé de la mejor manera, sabía que los goles iban a llegar. Uno trata de estar tranquilo y trabajar para aportar en lo que uno pueda. Los goles llegan en su momento, estoy contento con el partido pasado y sigo trabajando", comentó el delantero uruguayo.

Es por esto, que también dejó abierta la puerta para poder ser el protagonista de patear un penal, si es que cobran alguno en el clásico universitario, teniendo en cuenta los anteriores que ha fallado en los choques ante Colo Colo.

"En el tema del penal va patear el que tenga más confianza, el que esté más tranquilo", deja en claro Palacios, aunque no se baja de los candidatos.

En esa línea, asegura que lo único importante es ganar el partido y seguir pasando etapas en Copa Chile, dejando en segundo plano quién convierte en el encuentro.

"Ganando y haciendo gol, no importa quién lo haga. Mientras que el equipo gane no importa quién lo haga, somos once en la cancha y quien lo haga no importa, solo importa que el equipo gane. Los delanteros vivimos del gol y nos exigen, pero hay veces que no se puede o que la pelota no quiere entrar o no hay chances, le puede tocar a otro compañero. Que no dependa solo de los delanteros, cualquiera puede convertir y sumar al equipo", finaliza.