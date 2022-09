Universidad de Chile selló un empate sin goles ante Coquimbo Unido y quedó al borde de la zona de descenso en el Campeonato Nacional. El Romántico Viajero jugó un pobre partido, sin rematar una vez a la portería, lo que llega a coronar una campaña que parece llevarlos directo a la Primera B.

El momento que atraviesa el elenco estudiantil ha terminado con la salida de Diego López, pero pese a los movimientos, el problema está lejos de estar en los técnicos. Años de fracasos han mantenido al Bulla en los últimos lugares, con un plantel que parece no entender el lugar donde está y una directiva de Azul Azul más encargada de polémicas que de hacer su trabajo.

Cristián Basaure analizó lo ocurrido en la última edición de RedGol en La Clave y, más allá de la cancha, abordó lo de afuera. "Lo hemos hablado y recontra hablado. Cuando juegas por no descender, el nivel de cortisol y estrés aumenta, el rendimiento baja. Es lo que veo en la U, en general", lanzó.

Para el comentarista y ex futbolista, la U tiene con qué ofrecer algo mejor a sus hinchas. "Se ve peor porque, si analizamos a cada futbolista, Aránguiz es más de lo que es. Junior también. Seguramente Domínguez en Racing tenía un rendimiento más alto. Ojeda llegó como gran refuerzo y cumple, pero puede ser superior. Y así si vamos por cada uno, la U se ve peor de lo que realmente es".

En esa misma línea, Cristián Basaure recalcó que el tema psicológico tiene mucho que ver con el nivel que está mostrando el Bulla. "Comparto que es actitud, pero tantas veces el nivel de estrés te jode y no te deja conectar pases, te ves impreciso".

El mensaje de Cristián Basaure para toda la Universidad de Chile, incluidos sus directivos

En medio de todos los problemas que hay, tanto dentro como fuera de la cancha, Universidad de Chile se hunde en la zona de descenso. Es por ello que Cristián Basaure le habló fuerte y claro a todo el club, desde sus jugadores hasta los directivos, para levantar el rumbo de una campaña más para el olvido.

"Para mí, el que llegue en reemplazo de López, debe ser importante primero para ordenarlos, pero también como lo que hizo (Hernán) Caputto, que juntó a todo el club en la cancha para tocar la fibra. Hay que irse a lo emocional", explicó.

Aunque pese a esto, Cristián Basaure es claro. "Para jugar bien, necesitas estar bien de la cabeza o un poco mejor que la gente de la U debe estar hoy. Saben que son criticados, que juegan mal, que declaraciones por allá, que los directivos… está en un momento jodido, complicado. Todavía tiene esperanza, pero es aferrarse a una mancomunión de grupo".

El Tigre insistió en su punto y pidió un alza para lo que queda de temporada. "No vas a ser un tremendo equipo en seis fechas, pero sí puedes mejorar. Y para eso no puede haber declaraciones de directivos, que el técnico no se preocupe de otra cosa que no sean los jugadores, que los futbolistas se dediquen a entrenar de la mejor manera".

"López no lo hizo bien. Sin embargo, modificó el sistema y ahí te das cuenta de que no es solo eso. No basta. El mensaje no estaba llegando", sentenció.