El mediocampista no va ni a la banca en el duelo de este sábado. Eso sí, no tiene que ver con una decisión técnica, sino que con otro problema.

Universidad de Chile vuelve a la cancha para tratar de reencontrarse con los triunfos en el Campeonato Nacional 2023. Este sábado desde las 12:00 horas el Bulla recibe a Magallanes, en un partido para el que no estará Luis Felipe Gallegos.

El Romántico Viajero no ha tenido un buen arranque de temporada y acumula dos derrotas en tres fechas. Mauricio Pellegrino no quiere complicaciones y realizó varios cambios a la formación inicial, donde el mediocampista no aparece. De hecho, no va ni a la banca.

Luego de los tres primeros partidos, Luis Felipe Gallegos ha sido uno de los jugadores más criticados por los hinchas. Su rendimiento ha estado muy lejos de lo esperado y no ha sido solución para una U que necesita con urgencia a líderes.

Ya en la previa se confirmaba que el volante no sería parte del once estelar de Universidad de Chile, pero lo que nadie se esperaba era que no estuviera ni citado. La situación dejó a los hinchas preocupados por los motivos que lo marginaron.

Algunos especularon que había sido cortado por Mauricio Pellegrino por el rendimiento que ha mostrado. Sin embargo, la razón es otra.

¿Por qué no está Luis Felipe Gallegos en la U ante Magallanes?

Si bien especulaciones hubo y muchas, lo cierto es que la ausencia de Luis Felipe Gallegos en Universidad de Chile tiene que ver con problemas en la previa del partido con Magallanes. Y es que antes del viaje a La Serena, el jugador presentó molestias que lo obligaron a quedar fuera del duelo.

Según comentaron a Bolavip desde el club, el motivo fueron problemas respiratorios los que obligaron al mediocampista a bajarse del encuentro. "Debido a síntomas respiratorios, Luis Felipe Gallegos queda al margen del partido con Magallanes. El jugador se sometió a un test, con resultado negativo de Covid", señalaron.

Luis Felipe Gallegos tendrá que esperar una semana más para buscar su regreso a la titularidad en Universidad de Chile. Si hoy el Bulla vence a Magallanes, la tarea le quedará cuesta arriba, como ha sido la tónica desde su llegada.