Colo Colo goleó por 4-1 a Universidad de Chile en un nuevo Superclásico que los históricos del Romántico Viajero veían venir y lamentaron profundamente en diálogo con RedGol. “Absolutamente, fue una paliza Monumental desde el minuto 12 para adelante. Nublado todo el equipo, partiendo por el técnico, un equipo sin ideas, comenzó parejo pero del minuto 12 había un solo equipo en cancha. Creo que pasa por experimentar, poner gente que no estaba a la altura de un clásico, gente joven que le falta experiencia. Se pide una oportunidad, pero un clásico no es para hacer pruebas”, sentenció sin tapujos Cristián Mora.

“Fue un conjunto, decisiones técnicas, el funcionamiento del equipo. Hay que destacar a Ronnie Fernández que se trata de sobreponer a todo lo que la U no tiene, claridad, ideas, por lo menos pone lucha. Del resto no hay mucho que decir. La U va a seguir sufriendo con los inventos, siguen probando jugadores, mira la fecha que va y no hay un equipo estable. Las ideas escasean y no hay algo definido, se improvisa semana a semana”, complementó.

Por su parte, Roberto Tomatín Rojas dijo que se dio por una “inconexión total, hizo un equipo nuevo y eso demuestra el desconocimiento del medio de Escobar, hay partidos donde no puedes inventar y ese es un clásico. Colo Colo salió con la soga en el cuello por la farra de los partidos para atrás ante una Universidad de Chile que no tiene capacidad de reacción, muy débil y se ve sometida a una prueba que no le resultó. Jugador por jugador Colo Colo tiene mucho más jerarquía”.

El ex portero complementó diciendo que “(a Darío) Osorio no puede sacarlo. Pero ese medio de Brun con Seymour no lo entiendo, los centrlaes muy jóvenes, hacen el equipo muy largo, está el ejemplo del segundo gol. No hay conexión no capacidad y eso no augura un buen año. Los desastres se ven a final de año, por ahora es una apuesta desequilibrada y que no está ordenada”.

Del lado de Colo Colo, Ricardo Mariano Dabrowski expresó que “en la medida que Colo Colo esté enchufado no importa el rival, tiene para demostrar esa jerarquía que uno reclamaba. La victoria pasó por la contundencia. Al margen de ser más efectivo, Colo Colo supera a la U en cuanto a poder imponer un juego, lo presionó bien, no lo dejó salir y la U insistía en salir, pero cometía muchos errores. Me quedo con la actitud en general del equipo, la gente de ofensiva colaboró mucho y ojalá el chico Costa lo tome para bien. Lo criticaron mucho, es verdad, quizás sintió que es injusto, hoy hizo dos goles pero eso no implica ‘vengarse’, debe estar tranquilo”.

Finalmente, el Polaco analizó que “en cuanto a resultado se puede asociar a una paliza, es poco habitual una goleada en un clásico. Normalmente son parejos, la mayoría son empates y si hay una diferencia es por uno o dos goles como mucho. Si se analiza el partido meticulosamente, pudo haber terminado 9 a 5 u 8 a 4, los dos tuvieron muchas claras, hubo tiros en los palos, penales, un penal pateado dos veces, la U tuvo opciones para descontar. Los tres primeros goles de Colo Colo fueron muy rápidos y eso marca el camino”.