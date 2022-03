Colo Colo anunció en las últimas horas que las entradas para el Superclásico ante Universidad de Chile están agotadas. Sin embargo, en el cuadro universitario aseguran que nadie avisó oficialmente que los hinchas azules no podrán ingresar al estadio Monumental, en una nueva arista de un partido en el que el tema de seguridad estará muy presente.

Colo Colo confirma que no hay entradas para los hinchas de Universidad de Chile en el Superclásico en el estadio Monumental

La costumbre se inició con Coquimbo Unido, cuando no aceptó hinchas de Universidad Católica en la primera fecha del Campeonato Nacional 2022, y después la siguieron los mismos cruzados, que no admitieron fanáticos de Unión Española en la segunda fecha en San Carlos de Apoquindo.

Y es que si bien las Bases de permiten que la visita acceda al 5 por ciento de la capacidad disponible en los estadios, lo cierto es que la misma ANFP confirmó que esta disposición no es obligatoria mientras los recintos estén con limitaciones de aforo.

"Los clubes estarán liberados de cumplir con la obligación señalada en el inciso 2° del artículo 64° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División y Primera B, referido a que el club que tiene la localía, deberá disponer para los adherentes del equipo visitante de, a lo menos, un 5% del aforo autorizado para el partido", se reveló en una comunicación a los clubes.

Por eso a nadie le sorprendió que Colo Colo no comprometiera venta de entradas para los hinchas de Universidad de Chile que quieran visitar el estadio Monumental este domingo, en una nueva edición del Superclásico. Incluso, anoche avisó que los boletos estaban agotados después de las preventas que realizó para sus socios y abonados.

"No nos han dicho oficialmente, pero no nos darán", asegura una voz que ronca en la dirigencia de Azul Azul. "Es jueves y no sabemos si puede asistir público visitante", se encogen de hombros en las oficinas del Centro Deportivo Azul.

Desde Blanco y Negro aseguran que no debe haber una comunicación oficial para los hinchas visitantes, "porque desde que volvió el público al estadio y después de recomendaciones de la autoridad, Colo Colo sólo le ha vendido entradas a público de Colo Colo".

La disposición, dicen en Macul, se ha mantenido durante toda la temporada: "En ningún momento se ha vendido entradas a público visitante. Me imagino que quienes sí venden entradas a las visitas, hacen oficial ese cambio. Pero aquí no hay entradas para la visita".

Pese a la resolución, Colo Colo no ha podido resolver algunos incidentes violentos en los últimos partidos como anfitrión, una de las inquietudes que aparece en la antesala del Superclásico del próximo domingo en Macul.