Una de las grandes joyas que tiene la cantera de la Universidad de Chile es Darío Osorio, que este año irrumpió mostrando toda su calidad y talento con solamente 18 años. Por lo mismo, es normal que desde el extranjero empiecen a buscar al futbolista.

De hecho ya debutó con la Roja en la gira que Eduardo Berizzo realizó por Asia, dejando en claro que es una de las grandes promesas del fútbol nacional de cara al ansiado recambio. Y eso en mercados internacionales es valorado.

Así es como el periodista Jorge Hevia señaló en Radio Pauta que hay un ofrecimiento importante desde Europa para llevarse al jugador, específicamente desde Inglaterra, donde tienen claro que se trata de un diamante en bruto del fútbol mundial.

"Llegó una oferta tremenda desde la Premier League por Darío Osorio. Es grande, gigante", manifestó el Coke en Radio Pauta, dejando con la boca abierta al resto de sus compañeros de panel.

De todas maneras aseguró que no tiene claridad sobre lo que el club piensa al respecto. "No sé lo que irá a hacer la U, quizás puede hacer la 'Gran River': aceptar la venta, decir déjamelo acá un tiempo y me quedo con un porcentaje del pase", añadió.

Según los británicos de JGK Sports, la oferta sería del Wolverhampton, que ofrece cerca de 3,6 millones de dólares. La publicación asegura que la U no estaría conforme con ese dinero y pide entre 4,8 y 6 millones de la divisa estadounidense.

Lo cierto es que desde el entorno del jugador incluso esperan que siga jugando en la U al menos un par de años más, como lo manifestó su madre hace algunas semanas. La idea es que se foguee y no salga tan joven al extranjero, donde puede quemarse.

Lo concreto es que por ahora seguirá formando parte del equipo de Diego López, que deberá buscarle la mejor posición en su esquema 4-4-2 que pretende utilizar. Con Israel Poblete o Pablo Aránguiz, en alguna de las bandas del mediocampo, parece estar su destino en el segundo semestre.