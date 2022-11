Universidad de Chile trabaja para confirmar su plantel para la temporada 2023, donde lo primero que quieren definir en Azul Azul es el nombre de su nuevo entrenador, tras la salida del interinato de Sebastián Miranda, en el mercado de pases.

Pese a eso, ya hay nombres de jugadores dando vuelta como opción en los azules, donde uno que ilusiona a los hinchas bullangueros, es el de Brahian Alemán.

El volante de Gimnasia y Esgrima de La Plata viene de una gran temporada en el fútbol argentino, donde reconoce que supo del interés de la U.

"Yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio", comentó en conversación con Bolavip.

En ese sentido, asegura que sería una buena alternativa buscando brillar a sus 32 años en un nuevo país para su carrera deportiva.

"Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva", detalla.

Por lo mismo, el jugador uruguayo se pone plazos para definir su futuro, donde asegura que "yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo".

Universidad de Chile se encuentra de vacaciones en este momento, donde en el mes de diciembre comenzarán a trabajar en pretemporada.