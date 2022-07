La mochila por los años en que Universidad de Chile no ha logrado vencer a Colo Colo en el Superclásico se hace más pesada cada vez que ese partido se acerca en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, siempre se buscan fórmulas para dejar de lado ese aspecto que puede chocar la concentración del jugador azul.

Así también lo deja claro Ronnie Fernández, quien asegura que, pese a que se tenga un entorno negativo, por lo que pueda venir en el Superclásico, ellos están muy enfocados en revertir la situación.

"Son datos que no tenía, estamos bien pragmáticos y estamos bien conscientes de que no estamos pasando por buen momento, pero estar atentos a comentarios o estadísticas o en que de que pensarán otras personas en el Superclásico no es el enfoque que tenemos, estamos concentrados en saber que es un partido importante porque puede entregar envión anímico para lo que viene y enfocados en recuperar a jugadores que están en duda y estar fuerte en eso", comentó el delantero azul.

En ese sentido, el atacante cuenta que hubo un compromiso a principio de año en el camarín azul, que es estar unidos aunque las cosas salgan mal, que es a lo que quieren apelar en esta situación, dejando de lado comentarios o situaciones negativas.

"En estos momentos que no está fácil hay que estar con quienes siempre están o siempre te apoyan, porque ver a la contra o los que no te apoyan está demás. A principio de año hicimos el compromiso de ser una familia y cuando está pasando por momentos difíciles hay que estar cerca, dar cariño. Nos quedamos con el apoyo de escuelas de fútbol que han venido a vernos, que es un cariño inocente para estar tranquilos y, ojo, que hay mucha hinchada que nos apoya. Entendemos la molestia de los resultados, pero hay un gran grupo de gente que nos apoya", destacó el ex Santiago Wanderers.

Por lo mismo, cree que al ser un equipo joven, con muchos jugadores formados en casa, ayuda al camarín y la forma de cómo encarar duelos ante el archirrival de toda la historia.

"Creo que es el extra a lo que, esto es una humilde opinión de lo que he visto. El equipo ha tenido mejoras, hemos cometido errores puntuales que han significado no quedarnos con los puntos. No hemos tenido fortuna, hemos sido pocos finos, pero esto es fútbol, cambia partido a partido y se tiene que dar cuota de fortuna o debemos minimizar errores para ser punzantes, más directo y quedarse con los puntos. Este adicional es por un plantel joven, mucha gente de casa y fuera de eso jugadores que han pasado y vestido la camiseta. Con las mejoras no nos está alcanzado y tenemos que apelar a un poco más", finaliza.