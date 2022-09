El jefe de las divisiones inferiores de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, es el elegido por la dirigencia de Azul Azul para asumir como director técnico del primer equipo tras el cese de Diego López. El ex defensor de 42 años ya fue entrenador interino tras la salida de Santiago Escobar y hoy es nuevamente objeto de las plegarias del pueblo azul.

Universidad de Chile no sólo está abrumada por la tabla de posiciones, que tiene a los Azules apenas dos puntos por sobre la zona de descenso directo y a expensas de los resultados de Antofagasta y Deportes La Serena. Además, la U todavía no finiquita al desaforado entrenador Diego López y, de momento, no hay nadie a cargo de la práctica de este viernes.

Sin embargo, ya se divisa humo blanco en las oficinas del Centro Deportivo Azul. De acuerdo a información de Bolavip Chile, Sebastián Miranda es el elegido por la dirigencia de Azul Azul para tomar el fierro caliente y conducir al cuadro universitario en las seis fechas que restan del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Una apuesta riesgosa para quien ya fuera interino tras la salida de Santiago Escobar en abril y hasta que llegó López en agosto, pero que encuentra fundamento en las características de juego de quien las oficia como jefe de las divisiones inferiores, los resultados que obtuvo en el pasado interinato y el respaldo que tiene entre los jugadores, especialmente los más jóvenes.

"Lo cierto es que Miranda dirigirá la práctica (...) en el Centro Deportivo Azul. Mientras que en las próximas horas, López abandonará nuestro país tras llegar a un acuerdo económico con la dirigencia azul", adelanta Bolavip. El acuerdo con el técnico uruguayo es el pago de unos 100 millones de pesos de indemnización para él y su cuerpo técnico.

La trayectoria de Sebastián Miranda



Luego de acompañar a Nicolás Córdova como ayudante, Sebastián Miranda saltó a Universidad de Chile como jefe de las divisiones inferiores en octubre de 2021. En mayo, tras el alejamiento de Santiago Escobar, tomó el primer equipo y registró derrotas ante Cobresal y Everton y triunfos sobre Huachipato y La Serena.

La dirigencia de Azul Azul debía elegir un candidato entre Miranda y el histórico Ronald Fuentes, decisión que llegó a consenso en las últimas horas y llevará a que los hinchas de la U se encomienden a quien fuera un laborioso defensor en Unión Española, Ñublense, Universidad Católica y Everton en Chile, Red Bull Salzburgo de Austria y Columbus Crew de Estados Unidos.