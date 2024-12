Universidad Católica espera ser protagonista en el Campeonato Nacional el 2025, luego de tres temporadas en que el rendimiento ha sido muy discreto en los cruzados.

Para eso deben armar un plantel potente, por lo que ficharon al lateral de Coquimbo Dylan Escobar y al colombiano Jhojan Valencia, proveniente de la MLS. Sin embargo, hay dos jugadores de los cuales no se pueden deshacer.

En Radio Pauta contaron que tanto el brasileño Jader Gentil como Francisco Arancibia continuarán en el equipo, a pesar del pobre desempeño mostrado esta temporada.

“Cuando dices no hay nada que hacer es que no los quiere nadie, no los puedo mandar a préstamo. Es fuerte, por eso me río”, comentó Nicolás Peric en el programa.

Un asunto que fue complementado con más seriedad por Fernando Tapia. “Suena duro, pero ninguno de los dos mostró o dio argumentos para pensar que pueden ser considerados en la primera línea en la próxima temporada”, señaló.

Jader Gentil seguirá en la UC pues no le encuentran club para ir a préstamo

Católica no le encuentra club a Arancibia y Gentil

Tapia complementó la idea manifestando que “seguramente lo han ofrecido a otros clubes y no surge el interés, por eso que se quedan, porque tienen contrato vigente”.

Añadió que “eso te habla también de las condiciones económicas de la institución, que es incapaz de romper un contrato pues tiene un costo que no quieren asumir“.

En la UC, además de los dos refuerzos, esperan cerrar el contrato de Gary Medel y también fichar a un centrodelantero que acompañe a Fernando Zampedri. También se abren a la chance de traer un nuevo volante.