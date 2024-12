U. Católica vuelve a los entrenamientos: Parot, Pinares y Cuevas todavía no renuevan

Universidad Católica quiere volver a ser protagonistas en el 2025, para lo cual necesitan armar un plantel potente. Sin embargo, podrían perder a Alfonso Parot, César Pinares y Cristián Cuevas.

Tiago Nunes seguirá al mando de los Cruzados en la próxima temporada, en la cual deben luchar por el título y hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. Además, el 2025 estará marcado por la inauguración de su nuevo estadio, por lo que no hay margen para la decepción.

Los referentes que están en duda en U. Católica

Universidad Católica regresará a los entrenamientos este jueves 12 de diciembre, día en el cual no presentará caras nuevas debido a que todavía no tienen refuerzos confirmados. Por si fuera poco, hay tres referentes que podrían decir adiós.

Alfonso Parot, César Pinares y Cristián Cuevas todavía no renuevan sus contratos. De acuerdo a la información de ESPN, los tres futbolistas no han podido llegar a un acuerdo con la dirigencia para extender sus vínculos, por lo que no estarían en el regreso a las prácticas.

Alfonso Parot es uno de los capitanes de la UC.

El problema es que los montos de las negociaciones entre ambas partes parecen estar bastante alejados, lo que complica aún más el poder lograr un acuerdo. La situación complica a Tiago Nunes, ya que volverá a las prácticas con un plantel con más dudas que certezas.

Alfonso Parot es uno de los capitanes del equipo y formado en casa, por lo que su salida sería un verdadero golpe para el club. César Pinares fue protagonista de la época dorada del club, mientras Cuevas en las últimas temporadas se ha transformado en titular gracias a su regularidad.

De Gonzalo Tapia todavía no hay grandes novedades, aunque todo indica que no renovará su contrato y partirá al fútbol extranjero como jugador libre, sin dejar ganancias en las arcas de Universidad Católica.