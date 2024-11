Tomás Vodanovic, alcalde reelecto de Maipú, es una de las caras más populares en la política chilena y alguien que nunca ha escondido su lado futbolero. El edil es un reconocido hincha de Universidad Católica y ahora reveló que su gran sueño es trabajar en la institución.

En Podemos Hablar, Vodanovic mencionó que le gustaría, algún día, ser presidente del equipo cruzado. “No quiero aserrucharle el piso a Juan Tagle, por quien tengo profundo respeto, porque creo que está llevando muy bien el club y vamos a tener estadio nuevo. Pero sí, es mi sueño, me atrae mucho“.

“Pero más que eso, me gustaría estar a cargo de las divisiones menores del club. Ahí se mezcla mucho el fútbol y la educación, que son mis dos grandes pasiones en la vida, y siento que lo que uno puede impactar en la vida de esos chiquillos, haciendo un buen proceso formativo, es mucho”, sumó.

“Si me dicen que me hiciera cargo de las series menores de la Cato o en Chile, trabajaría de domingo a domingo sin parar“, mencionó, con emoción, el alcalde de Maipú.

Tomás Vodanovic es hincha fanático de U. Católica | Instagram

Tomás Vodanovic y su historia de amistad con Alexander Aravena

Además, Tomás Vodanovic contó la linda historia que lo une con Alexander Aravena, a quien conoció haciendo clases. “Ale estudiaba en la Escuela Carlos Prats. Cuando llegué a trabajar ahí, el Monito estaba en quinto básico en una escuela donde el 70% era colocolino, el 25% chuncho y el resto se repartía. Era prácticamente el único cruzado y se convirtió en regalón”, rememoró.

“Jugaba en la Sub 12 de U. Católica y yo lo iba a ver todos los sábados a jugar a San Carlos. Yo era comprometido con mis cabros, los llevaba al cerro, a competir, a museos. Y al Ale lo iba a ver siempre. No me perdí ningún partido. Iniciamos una amistad muy linda de aconsejarlo y apoyarlo”, mencionó.

“Lo fui a ver a Perú al Sudamericano Sub 17, después a Brasil al Mundial Sub 17. Mantenemos la comunicación, hablo con él siempre. Tengo ganas de ir a verlo a Brasil. Por pega tengo que ir a Brasilia un lunes y espero llegar un domingo para verlo en Porto Alegre”, agregó el alcalde.

Tomás Vodanovic y su orgullo por Alexander Aravena en la Roja

“Le tengo cariño y lo admiro, es un cabro muy humilde, muy centrado, disciplinado, educado, de familia. Soy su hincha número uno, es mi ídolo. ¡Si era mi alumno! Iré al partido con Venezuela, imagina ver aln cabro que conocí chuteando en el recreo y que ahora esté jugando con Vidal…”, mencionó.

“Es muy talentoso y tiene una muy buena cabeza. Yo sé que tendrá una muy buena carrera. No está el miedo de que se maree, es muy constante y disciplinado. Cuando se fue a Brasil, no tenía duda de que le iría bien, al principio le costó y ahora es titular indiscutido en Gremio”, cerró Tomás Vodanovic