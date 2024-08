Tras la derrota ante Cobresal, el técnico brasileño dejó en claro que mientras los números lo permitan, buscarán el título, pero "no dependemos de nosotros".

Tiago Nunes no baja a Católica de lucha por el título: "Hay que pelear por todo"

Un duro golpe a sus pretensiones de seguir en la lucha por ganar el Campeonato Nacional 2024 recibió Universidad Católica tras caer en su visita a Cobresal por 3-1, en El Salvador. Un mazazo que obligó a su técnico Tiago Nunes a mantener la llama de la esperanza.

Después de la caída en el Norte Chico, Los Cruzados quedaron a ocho unidades del líder Universidad de Chile, y con el altísimo riesgo que Colo Colo, el actual escolta,se les aleje a cuatro puntos si consigue el triunfo este jueves ante Ñublense, por lo que las opciones se reducen.

Sin embargo, para Tiago Nunes no todo está perdido, es más, luego de la derrota con Cobresal, enfatizó en conferencia de prensa que el título “es bastante difícil, pero tenemos partidos directos con la U y Colo Colo“, para luego pedirle a su hinchada que tengan fe.

“Sabemos que no dependemos de nosotros, pero hay chances matemáticas. Hay que pelear por todo lo que sea necesario, porque representamos a un gran club y no nos podemos lamentar. Ahora, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y yo me hago cargo, porque yo soy el que entreno al equipo y el que hace los cambios”, asegura el DT de Católica.

El análisis de Nunes tras la derrota de Católica

A la hora de evaluar lo que ocurrió en El Salvador, el brasileño manifestó que “la derrota pasó por muchas cosas, sobre todo por la calidad del rival. Cobresal sacó gran cantidad de sus puntos justamente aquí. Los partidos acá se parten en dos, las transiciones son fuertísimas por parte de ellos. Thomas (Gillier) estuvo muy bien, pudimos haber recibido más goles“.

Nunes no quedó allí en su análisis y añadió que “en el segundo tiempo no hemos generado casi nada, y según mi punto de vista el resultado fue justo. Tenemos que buscar soluciones en la semana. Sufrimos un poco por el clima, pagamos el precio, pero tenemos que trabajar para encontrar el equipo ante Iquique”.

¿Cuándo es el próximo partido de la UC?

Con la obligación de acortar distancias con el puntero del Torneo Nacional, La Franja jugará su último duelo antes del receso por fecha FIFA este sábado 31 de agosto, cuando reciba a Deportes Iquique, desde las cinco y media de la tarde en el Estadio Santa Laura.

