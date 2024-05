Tiago Nunes celebró otra victoria de la UC y fue justo antes del Clásico Universitario. Los Cruzados derrotaron por 3-2 a O’Higgins en un partido en el que lograron sacar tres goles de ventaja, pero en el que de todas maneras terminaron con algo de sufrimiento.

Más allá de eso, Universidad Católica tuvo otro gran motivo de festejo, pues Fernando Zampedri llegó a 108 goles con la Franja. “Primero quiero valorar a los jugadores, que desde el día uno se han esforzado al máximo para poner en práctica lo que hemos planteado”, fue la cuenta alegre de Nunes.

“Después el esfuerzo del cuerpo técnico que ya estaba, que ha ayudado e incorporado nuestras ideas. La directiva también, es un trabajo en conjunto”. manifestó el entrenador de 44 años, escogido por el directorio de Cruzados SADP para reemplazar a Nicolás Núñez.

Y también dejó una lista de tareas para sus pupilos con la mente puesta en los desafíos venideros. El primero de ellos será enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. “Estar arriba en la tabla ahora no es tan importante. Lo importante es estarlo en noviembre”, marcó Nunes.

Tiago Nunes en el estadio Santa Laura. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Mantener una consistencia, encontrar una forma y ser un equipo más confiable es nuestro objetivo. Hemos sufrido en dos o tres partidos y hemos hablado del tema: es madurez y se gana al entender por qué estamos sufriendo tanto, no solo por el rival, sino que por nuestra condición”, reflexionó el ex adiestrador de Sporting Cristal de Perú y del Athletico Paranaense de su país natal.

Los desafíos de Tiago Nunes para la UC en los días previos al Clásico Universitario

Tiago Nunes sabe que la UC tendrá un desafío grande en el Clásico Universitario ante el puntero de la máxima categoría chilena. También está consciente de que hay varias cuestiones que pulir en el rendimiento del equipo Cruzado, que de todas maneras celebra el descollante nivel de Gonzalo Tapia.

“Saber manejar los tiempos. No ser un equipo tan vertical cuando se tiene esta posesión, saber cuándo terminar una jugada al arco, cuándo regresar, un montón de cosas. Dentro de eso, cada partido tiene su historia, su forma, sabemos que un clásico siempre se trata de una forma distinta”, aseveró Nunes.

Zampedri celebra con Cimbi Cuevas su gol 108 en la UC. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y agregó que “quiero valorar que desde que llegué no tenemos localía, siempre jugamos de visita, no tenemos nuestro estadio. Sufrimos muchas veces. Cualquier cancha que nos toque este año, no hay localía”. Razón no le falta: la Católica suele ser local en el estadio Santa Laura y hasta en el Ester Roa Rebolledo fue anfitrión esta temporada, aunque eso no fue con el brasileño de entrenador.

“Lo importante es repetir lo bueno, ganar confianza y hacer un buen partido contra la U”, sentenció el entrenador, quien debe afinar detalles para un partido que puede ser clave en las pretensiones cruzadas para el desenlace del Campeonato Nacional 2024.

Así va la UC en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica se ubica en el 4° puesto de la tabla del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 12 fechas disputadas.

