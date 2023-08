En medio de semanas complicadas en Universidad Católica, una noticia ilusionó a los hinchas y es el posible regreso de Nicolás Castillo. Uno de los que se mostró a favor de la idea es Ignacio Saavedra, quien ve al delantero como un gran aporte al plantel.

Saavedra atendió a los medios en San Carlos de Apoquindo y se refirió a su renovación en el equipo. El volante termina contrato a fines del 2023 y si bien reconoce que hay avances en la materia, todavía no se materializa la extensión de su vínculo con los Cruzados.

“No he tenido ninguna conversación, mi representante es el que las lleva y por lo que tengo entendido han estado conversando, pero todavía no hay nada concreto. Me centro en el presente, todavía soy jugador de Católica y aún tengo mucho por aportarle al club, que es lo más importante más que pensar en si voy a renovar o no seguir acá”, explicó el jugador de 24 años.

Nicolás Castillo es uno de los grandes símbolos de Universidad Católica en los últimos años. El jugador fue campeón y goleador en dos oportunidades en 2016, pero su presente no es el mejor. No disputa un encuentro desde el 2022 y asoma como refuerzo para la Franja en 2024. Nacho Saavedra se mostró totalmente a favor del regreso del artillero.

“Para nosotros como canteranos es lindo que pueda regresar acá, es su casa, me acuerdo que cuando llegué al club estaba debutando, entonces uno quería verlo. Después, todo lo que triunfó, los goles que hizo, fue afuera. Sería bueno tenerlo, es un aporte, puede ayudar a muchos jóvenes, muchos que lo ven como referente. Diego Valencia lo veía como referente. Es un referente para muchos acá, qué mejor que tenerlo acá con su gente, que se pueda poner a punto y disfrutar de este lindo deporte, más acá que es donde se crió”, aseguró el volante.

U. Católica enfrenta a Everton

Universidad Católica volverá a la cancha este miércoles 9 de agosto a las 20:30 horas, donde enfrentará a Everton por la semifinal de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. El ganador de esta llave enfrentará a Colo Colo en la definición regional.

“Todos los torneos son muy importantes, y la Copa Chile aparte que te da lo de entrar a Libertadores, no la hemos ganado hace años (desde 2011), entonces también es un desafío que conversamos, algo que nos propusimos, que si la ganamos va a ser lindo para el club y sumar una nueva copa, personalmente me falta esa copa y sería lindo conseguirla“, avisó Saavedra. Los Cruzados van por el primer triunfo en la era de Nicolás Núñez.