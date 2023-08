El histórico Jorge Aravena ruega que el momento de la UC no queme a Nico Núñez

Jorge Aravena sabe que el partido que Universidad Católica jugó ante Audax Italiano fue muy malo. Nico Núñez sufrió su primera derrota al mando de la dirección técnica de los Cruzados, que fueron superados ante los Tanos en el estadio Santa Laura.

Tras la 20° fecha del Campeonato Nacional 2023, la Franja se ubica en el 10° lugar con 27 puntos, fuera de todas las competencias internacionales. La preocupación se disparó en San Carlos de Apoquindo a raíz del flojo nivel que muestra el equipo después de la salida de Ariel Holan.

Por eso mismo, el Mortero conversó con RedGol y se puso en el caso de que el ciclo del ex DT de Magallanes en la UC sea un paso que genere quemar su carrera como entrenador. “Espero que eso no sea así”, comentó Aravena en una charla con nuestro querido Paulo Flores.

“Es un muchacho muy decente, correcto, educado y muy trabajador. No me gustaría que le pasara eso a Nicolás”, agregó Aravena, quien de todas maneras dejó clarísima su preocupación por el rendimiento que ha mostrado la Católica al cabo de 20 juegos en el certamen local. “Se ve complejo el panorama. Bastante complejo”, sentenció.

Se suma a Jorge Aravena: Presidente del Colegio de Técnicos respalda al Nico Núñez

Otro que conversó con RedGol para analizar el presente de Universidad Católica fue Carlos Ramos. El presidente del Colegio de Técnicos se sumó a la opinión de Jorge Aravena en el respaldo para Nico Núñez, quien afina detalles para visitar a Palestino por la 21° jornada.

“Los camarines siempre son distintos. Y el de la Católica no debe ser fácil por muchas cosas. Ojalá que tenga capacidades para poder ejercer sus conocimientos ahí. Aspiramos a que le vaya bien, pero sabemos algunas problemáticas en ese camarín. Me sorprende mucho el bajo nivel de Católica, sobre todo individualmente. Ahí viene el conflicto: al jugador le cuesta darse cuenta de la realidad. Esperamos que el Nico tenga las capacidades, pero no será fácil”, analizó Ramos en esa charla con Florete.

Pero Ramos no se quedó sólo con eso. “El problema puede ser de equipo, que ande mal y no lo encuentre. Que Holan se haya equivocado mucho, pero lo peligroso de este momento es que pasa por un rendimiento individual. La gran mayoría está muy bajo, salvo Zampedri que mantiene el olfato goleador”, desglosó el ex DT de Santiago Morning.

“En los demás hay que hacer un cambio brusco. Católica necesita aire y eso te lo dan los jugadores jóvenes. Creo que el Nico se dará cuenta porque tiene las capacidades”, sentenció Carlos Ramos, quien cree que la receta para elevar el nivel de los Cruzados es incrustar savia más juvenil.