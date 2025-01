¿Qué falta? Universidad Católica aclara en qué están las negociaciones con Gary Medel

Universidad Católica se ha mantenido haciendo un trabajo silencio en este mercado de pases del fútbol chileno. Los Cruzados han confirmado a sólo dos refuerzos por ahora y esperan dar en los próximos días a su gran carta: Gary Medel.

Luego de un año donde comenzó con todo en Vasco da Gama y perdió terreno en Boca Juniors, el Pitbull prepara su retorno a Chile con el equipo de sus amores. Eso sí, las cosas han tardado mucho más de lo esperado y, por ahora, siguen en veremos.

Y es que hace algunas semanas se anticipó al bicampeón de América como el gran regalo de Navidad, lo que no ocurrió. Es por ello que desde el club decidieron sacar la voz para que los hinchas sepan la verdad detrás de todos los rumores.

La UC explica por qué todavía no llega Gary Medel

Gary Medel es el gran deseo de los hinchas de Universidad Católica para la temporada 2025. Luego de un año en el que estuvieron lejos de pelear el título, los Cruzados apuntan a su mayor referente en actividad para poder levantarse.

Gary Medel está cerca de volver a la UC, pero por ahora sigue sin ser oficial. Foto: Instagram.

Pero más allá de rumores, lo cierto es que las cosas todavía no están cerradas. Así por lo menos lo explicó el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich. “Con Gary estamos conversando, negociando. Por supuesto que como todo jugador, y es válido, hay una petición económica de parte de él y hay una posibilidad económica que puede pagar el club“, explicó el Tati a Cooperativa Deportes.

De hecho, el ex portero de los Cruzados remarcó que “el tema es que este no es el mejor momento económico del club por razones fáciles de ver“. ¿La razón? Malas campañas.

“Primero por errores que hemos cometido, no entrar a torneos internacionales, no entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores es una diferencia grande, no contar con el estadio…este tal vez no es el mejor momento desde el punto de vista económico para cumplir las peticiones de un jugador, estamos trabajando y viendo si podemos llegar a un acuerdo“, señaló.

El Tati no se quedó ahí y enfatizó en que Medel no es la prioridad en el mercado. “Estamos armando el plantel completo, necesitamos volante ofensivo, extremo, está el tema de Gary. En el presupuesto hay cosas que se ponen y no, pero está, cuando uno pone que si entras (a Sudamericana), también pagas premios, pero estamos viendo los plazos, cuando uno tiene intención de lograr algo los plazos los va aplazando”.

Finalmente avisó a los hinchas que están haciendo todo lo posible para cumplirles su deseo. “No digo que está enredado, digo que estamos en una negociación y tratando de llegar a un acuerdo“, sentenció.

Por ahora, Gary Medel sigue sin cerrar su llegada a Universidad Católica y disfruta de su descanso junto a su familia. El Pitbull apunta a un 2025 en Chile, pero dependerá de lo que le pongan en la mesa para concretarlo.

¿Cuáles fueron los números de Gary Medel en la última temporada?

Gary Medel está cerca de volver a Universidad Católica luego de haber disputado 23 partidos oficiales en total en 2024 entre Vasco da Gama y Boca Juniors. No registró goles ni asistencias y llegó a los 1.630 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la UC?

Mientras termina de definir el regreso de Gary Medel, Universidad Católica se enfoca en sus amistosos de pretemporada. Los Cruzados comenzarán el año enfrentando a Unión Santa Fe este sábado 11 de enero desde las 21:00 horas en la Serie Río de La Plata.