El ex mediocampista de Universidad Católica, y formado en La Franja, Ignacio Saavedra, arribó al PFC Sochi de Rusia a principios de este 2024 y ya lleva un año en el club que descendió a Segunda División en junio.

Tras seis temporada en la UC, Saavedra logró ganarse el cariño de los hinchas cruzados, pero su salida de la precordillera no fue la mejor. El Nacho explicó por qué se fue molesto de la Católica y lanzó duros dardos a la directiva de Cruzados.

“Hubo una oferta concreta de Racing. A mí me llamó Fernando Gago en ese momento, que era el técnico del equipo. Que te llame el DT y te diga que te quiere es muy importante, por lo que a mí me hacía mucha ilusión. Pero Universidad Católica comenzó a poner trabas”, dijo el volante a TNT Sports.

Agregó que “esto fue después del tetracampeonato, por lo que yo quería salir. Fue ahí cuando me comencé a sentir dolido, porque consideraba que era el momento de partir. Me quedé con la ilusión de ganar el pentacampeonato, pero no se logró”.

Saavedra asegura que quiso dejarle algo a la UC

Saavedra continuó su relato explicando que “después llegó una oferta desde Francia, en donde ellos iban a pagar la cláusula de salida, pero justo enviaron la solicitud en un tiempo en que ya no corría esta cláusula. El equipo era el Bordeaux”.

Saavedra en el Sochi.

“Tres meses antes de terminar contrato con la Católica vino el Puebla de México, pagando. Yo le dije a los dirigentes: ‘está esta oferta, si quieren la aceptan porque estoy en un muy buen momento y me voy dejándoles algo’”, añadió.

Ignacio Saavedra sentenció que “se negaron y les dije que bueno, que yo terminaba contrato a fin de año y que todo podía pasar. Yo tenía la ilusión de salir y tenía esa espinita”.

Así, Saavedra culpa a la directiva de la Católica directamente por no haber fichado en Racing de Argentina ni el Bordeaux francés. Con la UC, Saavedra ganó cuatro títulos de Primera División y tres Supercopas.