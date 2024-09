Juan Francisco Rossel es una de las figuras más promisorias de la cantera de Universidad Católica. Este año demostró su talento anotando un gol de chilena ante Palestino, personalidad que también muestra fuera de la cancha.

Concurrió por primera vez a una conferencia en San Carlos de Apoquindo y se desenvolvió muy bien a sus 19 años. Lejos de entregar respuestas cortas y llenas de timidez, exhibe un gran desplante y mucha educación.

En sus respuestas, Rossel detalló su experiencia en la UC desde pequeño. “Ha sido etapa larga. Llevo dos años en el primer equipo, pero 14 en Católica que es mi casa, es todo para mí. Y ahora con Tiago he estado más definitivo en el primer equipo”, sostuvo.

“Ha sido largo el proceso, me ha costado adaptarme, agarrar personalidad y confianza. Pero de a poco me he ganado el respeto, sumé minutos y me voy consolidando, aunque sé que me falta mucho, quiero ser titular”, dijo.

Rossel ha sumado minutos de la mano de Tiago Nunes en Católica

El sueño de Rossel con la selección chilena

Juan Francisco Rossel contó que en el camarín tiene muchos jugadores grandes que lo apoyan. “Nico Castillo, Parot, Keno Mena y Fernando me aconsejan, me dan tips para mejorar mi nivel y consolidarme. El camarín ha sido de lo mejor conmigo”, sostiene.

Nivel que quiere subir para jugar por la selección chilena. A pesar de tener sangre ecuatoriana, asegura que rechazó la posibilidad de representar a otro país.

“Efectivamente hubo un acercamiento cuando tuve 17 años, pude ir a Guayaquil para entrenar con la Sub 17 (de Ecuador), pero decidí jugar por Chile. Esa vez también me llamó la Sub 20 de Patricio Ormazábal, no tuve dudas y decidí jugar por Chile”, indicó.

“Mi sueño es representar a Chile en la selección absoluta. Me proyecto por qué no estar representando al país en Copa América o un Mundial. Es mi sueño, trabajo para eso, si subo mi nivel puede llegar el llamado”, manifestó lleno de confianza.

Finalmente apuntó al gran objetivo de su carrera: el fútbol europeo. “Mi sueño es jugar en Europa. Para eso debo consolidarme acá, jugar partidos internacionales, Libertadores y Sudamericana, para tener otro roce y en un futuro me gustaría partir a Europa”, sentenció el delantero de Católica.