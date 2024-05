La polémica protagonizada por Nicolás Castillo tras el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile sigue generando reacciones pese a que ya han pasado varios días. Es que nadie quedó indiferente a los groseros y obscenos gestos del delantero cruzado a los hinchas azules e incluso a Cristopher Toselli.

El lamentable espectáculo de Castillo fue comentado este miércoles por Jean Beausejour en Radio ADN. El ex jugador de Universidad Católica, Colo Colo, la U y la selección chilena, entre otros, lamentó las actitudes “barrabrava” que permean el fútbol más allá de los hinchas.

“El barrabravismo ha permeado de una manera tal que cosas que parecían lógicas y normales, como que los jugadores celebren tras un partido, pareciera tabú”, dijo Bose.

El ex carrilero por la izquierda agrega que “me incluyo en esto, ha permeado a jugadores, periodistas, dirigentes y le hace un flaco favor al fútbol. Siento que no es bueno entrar en esa lógica, no me gusta. En el detalle es como para decir basta”.

Palos a Castillo y autocrítica

De hecho, el mismo Beausejour fue autocrítico y reconoció que varias veces él mismo se equivocó. Es que Bose comentarista se ve tranquilito, pero en la cancha otro gallo era el que cantaba.

“Mil veces se me salió la cadena y es difícil manejarse con las emociones a flor de piel. La pasión con que se vive el fútbol no debe cambiar, pero debe haber ciertos márgenes. Yo no quiero que el fútbol sea como la política, que ahí uno ve que todos operan para sus barras bravas, para su nicho chico”, expuso.

Castillo con los cables pelados en el Clásico Universitario.

Jean Beausejour sentenció que “ahora veo con alarma que los actores del fútbol operamos bajo esa misma lógica. Hay que copiar las cosas espectaculares que tienen los argentinos, pero hasta ahí”.

