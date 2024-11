Fue campeón con U. Católica y ahora se luce como peluquero: "No sabía qué hacer cuando me retiré"

Bien dicen que la carrera de los futbolistas es corta y una vez que finaliza, deben saber renovarse para continuar con sus vidas. Así lo sabe un crack que brilló en Universidad Católica y ahora lo hace como peluquero.

Una gran parte de los jugadores deciden seguir ligados al fútbol una vez que se retiran, ya sea como entrenadores, dirigentes y hasta como representantes. Sin embargo, otros deciden tomar caminos alejados de la actividad que los hizo famosos y exitosos.

El campeón con U. Católica que hoy se luce con las tijeras

Ricardo Noir llegó a mediados de 2016 a Universidad Católica y no le llevó mucho tiempo adaptarse. Entró rápido en la formación titular de Mario Salas y se convirtió en un fijo en ataque con José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo. Por esta razón, se ganó el cariño de los hinchas.

En San Carlos de Apoquindo ganó el Clausura 2016 y la Supercopa del mismo año, aunque finalmente en 2017 dejó el club pese a su buen rendimiento. De todas maneras, quedó en el recuerdo por brillar en un equipo histórico para los Cruzados.

Tras dejar el fútbol, Noir decidió cambiar de rumbo y dejó de lado la pelota para tomar las tijeras y convertirse en peluquero. “No sabía qué carajo hacer cuando me retiré. Hice el curso de peluquero y me puse un saloncito en casa”, explicó el formado en Boca Juniors a La Nación.

“Le corto a mis amigos y a conocidos. Uno se ríe porque ahora los chicos me muestran un corte que ven en Internet para que les haga y les digo: ‘Che, me la hacés complicada’. Me tengo que ir aggiornando (actualizando)”, señaló el campeón con la UC.

Imagen: La Nación.

Una conversación con su hija, en la cual ella le recriminó nunca celebrar su cumpleaños con sus cercanos, fue suficiente para que decidiera dejar el fútbol y se estableciera como peluquero. Su salón lo adorna con camisetas que le quedaron de su carrera, incluyendo una de Ronaldinho.

Ricardo Noir se formó en Boca Junios y tuvo pasos por Racing Club, Newell’s Old Boys, Barcelona de Ecuador y Banfield, entre otros. En Chile siempre será recordado por ser parte del primer bicampeonato de Universidad Católica.