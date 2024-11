Día movido en Universidad Católica, que este jueves anunció el nombre de su nuevo estadio, que desde ahora se llamará Claro Arena.

En el evento aprovechó de hablar el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, quien fue consultado sobre el momento deportivo de la UC, con el ruido de una posible salida del entrenador Tiago Nunes como gran eje.

El directivo negó que se vaya el brasileño y además comentó la situación de los jugadores que terminan contrato, con Gonzalo Tapia como gran foco.

Juan Tagle se enoja por el llamado de Colo Colo a Gonzalo Tapia

Juan Tagle fue consultado sobre las palabras de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien reconoció que llamaron a Tapia para ver la opción de que fiche en Colo Colo.

“No sabía que Mosa había hablado de Gonzalo Tapia, me llama la atención. Pero bueno, no sorprende tampoco. Lo tenemos considerado, pero él ha señalado que quiere seguir su carrera en el extranjero, eso no se ha concretado“, dijo el mandamás cruzado.

Gonzalo Tapia aún no aclara su futuro. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Él tiene una propuesta nuestra para continuar, estamos en diálogo con él y su representante. Hay muchas ligas que se están jugando e imagino que las opciones que considera no se han concretado. Creemos que es probable que salga al extranjero, ese es el escenario más probable, pero, si no funciona, sin duda que seguirá acá”, cerró Tagle sobre Tapia.